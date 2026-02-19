Gisèle Pelicot publicó su libro de memorias y habló de la primera vez que contó sobre su abuso

En una de las charlas que mantuvo con el medio de comunicación Brut, Pelicot contó cuándo fue la primera vez que le contó a alguien sobre los abusos. Su amiga Sylvie fue la primera en escucharla. Al llegar a su casa, por pedido de Pelicot, la mujer se sentó para escuchar lo que su amiga estaba a punto de confesarle. “Tengo algo muy grave que decirte: Dominique me violó, e hizo que 53 hombres me violaran también”, le dijo.