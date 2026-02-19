La enfermería de la Selección argentina: uno por uno, los lesionados que preocupan a Scaloni antes de la Finalissima

La Selección argentina entró en una etapa sensible en la antesala de la Finalissima frente a España, que se disputará el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar. Las últimas semanas dejaron un escenario que obliga a Lionel Scaloni a seguir con atención el parte médico de varios futbolistas, en especial después de la lesión de Lautaro Martínez, que encendió las alarmas en el plantel campeón del mundo.
El delantero del Inter salió con una fuerte molestia muscular en el partido ante Bodo/Glimt por la Champions League y todo indica que sufrió un desgarro en el sóleo. Aunque el club italiano aún no difundió un parte oficial, su presencia en el compromiso ante el seleccionado europeo podría estar comprometida.
El panorama no termina ahí. Nicolás González arrastra una lesión muscular en el muslo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas al menos tres semanas, mientras que Giovani Lo Celso continúa con una dolencia miotendinosa en el recto anterior del muslo. A eso se suma Nicolás Tagliafico, quien sufrió un esguince de tobillo durante un partido de Europa League. Su recuperación evoluciona favorablemente, pero su disponibilidad dependerá de cómo responda en las próximas semanas.
El caso más delicado es el de Juan Foyth. El defensor del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y estará varios meses fuera de competencia, por lo que no solo quedó descartado para la Finalissima, sino que también su presencia en el Mundial 2026 aparece comprometida. Su ausencia abre un espacio en la defensa que podría ser ocupado por nombres como Leonardo Balerdi, Facundo Medina o Marcos Senesi, que ganan terreno en la consideración del cuerpo técnico.
Lionel Messi también fue motivo de atención. El capitán sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo durante un partido con Inter Miami, lo que obligó a modificar su planificación y activar un seguimiento específico. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución de cara al encuentro en Qatar.
Más allá de este contexto, Scaloni mantiene en mente una base consolidada. Emiliano Martínez aparece como una fija en el arco, mientras que la defensa se perfila con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel por la derecha, Cristian Romero y Nicolás Otamendi como centrales, y Tagliafico como lateral izquierdo si logra recuperarse a tiempo.
En la mitad de la cancha, el entrenador apuesta a la estructura habitual con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, un trío que combina equilibrio, recuperación y juego. En ataque, ante la posible ausencia de Lautaro, Julián Álvarez se perfila como referencia ofensiva, con Messi moviéndose con libertad y un lugar abierto en el sector izquierdo que podría ocupar Thiago Almada o Giuliano Simeone, quien ganó protagonismo en los últimos compromisos.
Las bajas obligan a recalcular, pero también generan oportunidades. Futbolistas como Valentín Barco, Franco Mastantuono, Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Valentín Carboni y Matías Soulé aparecen como alternativas en una lista que todavía no está cerrada. La Finalissima será una prueba clave en el camino hacia el Mundial 2026.