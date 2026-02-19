La enfermería de la Selección argentina: uno por uno, los lesionados que preocupan a Scaloni antes de la Finalissima

El caso más delicado es el de Juan Foyth. El defensor del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y estará varios meses fuera de competencia, por lo que no solo quedó descartado para la Finalissima, sino que también su presencia en el Mundial 2026 aparece comprometida. Su ausencia abre un espacio en la defensa que podría ser ocupado por nombres como Leonardo Balerdi, Facundo Medina o Marcos Senesi, que ganan terreno en la consideración del cuerpo técnico.