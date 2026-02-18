Secciones
Números de Oro tendrá un pozo de $6.000.000 y renueva la ilusión cada viernes
Hace 2 Hs

La expectativa crece entre los tucumanos que semana tras semana participan de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no se registraron ganadores, por lo que el pozo acumulado alcanza los $6.000.000, con la posibilidad de duplicarse hasta los $12.000.000 si el cartón ganador tiene el sello “Usuario Tarjeta Sol”.

Cada viernes, junto al diario, los lectores reciben una nueva tarjeta para sumarse al juego. Con el paso del tiempo, esta propuesta se consolidó como un hábito familiar que combina emoción, expectativa y la esperanza de obtener un premio importante.

Los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: además de jugar con las tarjetas tradicionales, pueden retirar las tarjetas selladas todos los lunes, de 17:30 a 20:30, en la sede de La Rioja 265. Si resultan ganadores, el monto del premio se duplica automáticamente.

Además, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $200.000 para utilizar en reconocidos comercios tucumanos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Desde su lanzamiento, Números de Oro se posiciona como una de las propuestas más esperadas por los lectores, ofreciendo premios atractivos y una experiencia cargada de entusiasmo en cada edición.

