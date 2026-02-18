Cristales, energía y bienestar: una terapia en expansión durante la última década

Cómo elegir la piedra ideal y limpiarla en casa

A la hora de elegir un cristal, recomienda dejarse llevar por la intuición. “Cuando vas a elegir un cristal no es tu yo humano el que elige, lo elige tu alma”. Menciona algunos de los más conocidos: el cuarzo transparente para claridad mental; la amatista para transmutar energías densas; el cuarzo rosa para el amor propio; el citrino para el enfoque; la turmalina negra como protección. Y agrega una advertencia práctica: “Los cristales son como cepillos de dientes: se usan y se lavan”.