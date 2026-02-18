Secciones
"Nos enteramos por un cartel": el drama de los empleados de Fate, tras el cierre de la fábrica

Entre lágrimas, los operarios denunciaron represión policial, la detención temporal de su líder sindical y la incertidumbre de quedar en la calle en medio de la crisis económica.

El inicio de la jornada en la planta de neumáticos Fate en San Fernando fue traumático. A las 6, cientos de operarios que se disponían a iniciar su turno se toparon con un frío comunicado pegado en las rejas. La empresa cerraba sus puertas de forma definitiva, dejando a 920 familias sin sustento. La noticia desencadenó una protesta inmediata que derivó en incidentes con la Policía Bonaerense y denuncias de represión con balas de goma.

"Hace 20 años que trabajo acá. Es una angustia total no saber dónde vamos a ir", relató un empleado al reflejar el sentir de una plantilla que ahora ve como única salida "hacer Uber". Según los trabajadores, la apertura de importaciones de neumáticos chinos y la caída del consumo interno bajo la gestión de Javier Milei volvieron inviable la competencia.

Otro empleado, que hace 15 años forma parte de Fate, habló sobre el futuro incierto. “1000 familias van a quedar en la calle. Fabricábamos 12.000 neumáticos al día pero últimamente nada porque hace un mes estamos cerrados ya que le dieron vacaciones a todo el turno. Hasta ayer nadie sabía nada. Nos venían diciendo que la situación estaba mal; que si no mejoraba, algo iba a pasar”, resaltó.

La tensión escaló cuando un grupo de operarios, liderado por Alejandro Crespo (Sutna), ingresó al predio. Crespo fue detenido brevemente bajo el cargo de "turbación de la propiedad", mientras otros trabajadores se atrincheraron en los techos de la fábrica. 

Desde allí, Sebastián Tesoro denunció la situación. "Nos enteramos por un papel. Estamos peleando por nuestros puestos de trabajo en una planta militarizada", remarcó.

