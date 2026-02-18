"Nos enteramos por un cartel": el drama de los empleados de Fate, tras el cierre de la fábrica

El inicio de la jornada en la planta de neumáticos Fate en San Fernando fue traumático. A las 6, cientos de operarios que se disponían a iniciar su turno se toparon con un frío comunicado pegado en las rejas. La empresa cerraba sus puertas de forma definitiva, dejando a 920 familias sin sustento. La noticia desencadenó una protesta inmediata que derivó en incidentes con la Policía Bonaerense y denuncias de represión con balas de goma.