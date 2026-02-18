Test de personalidad: elegí un dibujo y descubrí qué trauma infantil afecta hoy tu personalidad

Aunque no sean científicamente probados, los test de personalidad sorprenden a miles de usuarios en las redes sociales por el entretenido contenido que presentan. Estos desafíos pueden darte pistas sobre quién sos, tal como lo hace la siguiente prueba que revelará el trauma infantil que influye en tu forma de ser.
En la siguiente imagen podemos apreciar cuatro garabatos. Ninguno es igual a otro, por lo que debes mirarlos detenidamente antes de seleccionar uno. Luego de tomar tu decisión será momento de leer los resultados y seguro te sorprenderás con el mensaje que tiene para vos.
Elegí una de las cuatro opciones
Los resultados del test de personalidad
Garabato 1
Si elegiste este garabato, es probable que tengas un trauma infantil relacionado a la humillación. Tal vez recibiste críticas por parte de tus padres o compañeros. Es por eso que ahora necesitas la aprobación de los demás en cada cosa que haces.
Garabato 2
Puede que hayas sentido rechazo por parte de tus padres. A raíz de ello, tenés baja autoestima. Te es difícil comunicarte con los demás por miedo al fracaso y al rechazo.
Garabato 3
Es probable que tus padres no hayan estado presentes en tu infancia o, si es que estuvieron, no pasaron el tiempo suficiente contigo. Tenés miedo a la soledad y por eso atraes personas tóxicas.
Garabato 4
Si elegiste este garabato, es probable que tus padres hayan traicionado tu confianza cuando eras pequeño. Por eso desconfías de las personas.