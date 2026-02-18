Secciones
SociedadEn las redes

Test de personalidad: elegí un dibujo y descubrí qué trauma infantil afecta hoy tu personalidad

Un desafío que se volvió viral y sorprende por sus resultados.

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. (Foto: namastest.net)
Hace 1 Hs

Aunque no sean científicamente probados, los test de personalidad sorprenden a miles de usuarios en las redes sociales por el entretenido contenido que presentan. Estos desafíos pueden darte pistas sobre quién sos, tal como lo hace la siguiente prueba que revelará el trauma infantil que influye en tu forma de ser.

Test de personalidad: el camino que elijas revelará cuál es tu mayor motivación

Test de personalidad: el camino que elijas revelará cuál es tu mayor motivación

En la siguiente imagen podemos apreciar cuatro garabatos. Ninguno es igual a otro, por lo que debes mirarlos detenidamente antes de seleccionar uno. Luego de tomar tu decisión será momento de leer los resultados y seguro te sorprenderás con el mensaje que tiene para vos.

Elegí una de las cuatro opciones

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test de personalidad

Garabato 1

Si elegiste este garabato, es probable que tengas un trauma infantil relacionado a la humillación. Tal vez recibiste críticas por parte de tus padres o compañeros. Es por eso que ahora necesitas la aprobación de los demás en cada cosa que haces.

Garabato 2

Puede que hayas sentido rechazo por parte de tus padres. A raíz de ello, tenés baja autoestima. Te es difícil comunicarte con los demás por miedo al fracaso y al rechazo.

Garabato 3

Es probable que tus padres no hayan estado presentes en tu infancia o, si es que estuvieron, no pasaron el tiempo suficiente contigo. Tenés miedo a la soledad y por eso atraes personas tóxicas.

Garabato 4

Si elegiste este garabato, es probable que tus padres hayan traicionado tu confianza cuando eras pequeño. Por eso desconfías de las personas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Test de personalidad: elegí un reloj y descubrí cuál es tu rasgo más importante

Test de personalidad: elegí un reloj y descubrí cuál es tu rasgo más importante

Test de personalidad: tu color de ojos revela cómo sos en el amor

Test de personalidad: tu color de ojos revela cómo sos en el amor

Test de personalidad: el color que elijas te dirá qué situación bloquea tu energía

Test de personalidad: el color que elijas te dirá qué situación bloquea tu energía

Test de personalidad: mirá la imagen y descubrí tus deseos más profundos

Test de personalidad: mirá la imagen y descubrí tus deseos más profundos

Test de personalidad: elegí un árbol y descubrí si sos una persona conflictiva

Test de personalidad: elegí un árbol y descubrí si sos una persona conflictiva

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
5

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
6

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Más Noticias
Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Quién es la doble de la China Suárez y qué trabajo consiguió por su parecido

Quién es la doble de la China Suárez y qué trabajo consiguió por su parecido

Así luce hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, que marca tendencia con su microbikini en las playas de Brasil

Así luce hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, que marca tendencia con su microbikini en las playas de Brasil

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

Conductor embistió y mató a un ciclista, se fugó y perdió la vida en otro accidente

Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Horósocopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Horósocopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Comentarios