Cinco años sin Maradona: qué pasó con el juicio por su muerte y qué es el principio de “non bis in idem”

El 25 de noviembre de 2020 hubo un sacudón que nadie esperaba, donde ni los más eséepticos ni los más apasionados se habían preparado. Ese día, a las 12 del mediodía, el calendario se marcó de negro y Diego Armando Maradona se despidió de este mundo. En ese instante comenzaba un recorrido oscuro en el que se determinó una muerte evitable, un grupo de médicos acusado de homicidio voluntario, un juicio suspendido y una figura legal sopresiva que protegería a los acusados.
La muerte de Pelusa, el histórico 10 de la Selección Argentina y el ídolo de numerosas generaciones estuvo marcada por un proceso enredado y lento que hasta el momento no trascendió a nuevos puertos. Aquello había comenzado cuando un panel experto designado para examinar las causas de la muerte del futbolista determinó que su fallecimiento en 2020, a los 60 años, a causa de un infarto, era prevenible.
La acusación contra el panel médico
Esto inició un juicio en contra del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna, encargados de Maradona en el momento de su muerte.
El panel afirmó que este equipo médico que lo trató durante su internación domiciliaria, tras una operación para retirarle un coágulo de sangre en el cerebro, actuó de "manera inapropiada, deficiente e imprudente". Tras aquella declaración, cerca de medio centenar de testigos declararon en la causa, incluyendo a las hijas de Maradona.
Un juicio que volvió a cero
Pero tan pronto como el juicio parecía avanzar, un hecho hizo que aquel proceso volviera a cero. La indagación por la responsabilidad del grupo médico fue anulada en mayo de 2025, luego de que uno de los tres magistrados, la jueza Julieta Makintach participara un documental sobre el proceso sin autorización.
Todo el primer juicio fue declarado nulo tras el escandaloso protagónico en el documental de la jueza de Dios, donde Macintosh presentó su testimonio. Una nueva instancia se abriría recién el año próximo pero una nueva carta podría hacer peligrar toda la acusación contra los imputados, basándose en el principio de “non bis in idem”.
La reanudación del juicio
Este 2 de diciembre, según informó Infobae, se hará la última audiencia antes del nuevo juicio, que está previsto que inicie el próximo 17 de marzo. Ese debate será ante un tribunal diferente al que integraba Makintach: se trata del TOC N°7 de San Isidro, compuesto por los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.
La convocatoria estará destinada exclusivamente al control y admisión de la prueba ofrecida ya sea por la acusación, encabezada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren; la querella o los siete imputados que tiene el caso por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
El principio de non bis in idem
Pero esta audiencia oral podría ser una instancia para quitar la responsabilidad de los hombros de los imputados. Los defensores plantearían el principio de non bis in idem (NdR: no ser juzgado dos veces por la misma causa), reclamado por Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, pero que fue avalado por la mayoría de los defensores, quienes ya adelantaron que apoyarán a su colega cuando lleve el planteo a la sala.
“El principio ‘non bis in idem’ proscribe la doble persecución por el mismo hecho. Significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa“, según explica un texto del portal Sistema Argentino de Información Jurídica.
Y amplía: “Esta garantía surge como consecuencia del derecho de defensa, ya que si un individuo pudiera ser sometido a juicio en más de una oportunidad por una misma causa, luego de haber sido absuelto, se estaría despreciando la jerarquía de la cosa juzgada en materia penal, la cual ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia”.
Así, para los defensores, los imputados ya fueron juzgados en el juicio que fue nulo y por eso se agarran de este principio para decir que sus clientes no deben ser sometidos a un nuevo debate. Pero la Ley tiene interpretaciones y del otro lado de la vereda alegan que no es válido, que no ha habido condena y que su aplicación no procede en este caso.