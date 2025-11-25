Cinco años sin Maradona: qué pasó con el juicio por su muerte y qué es el principio de “non bis in idem”

El 25 de noviembre de 2020 hubo un sacudón que nadie esperaba, donde ni los más eséepticos ni los más apasionados se habían preparado. Ese día, a las 12 del mediodía, el calendario se marcó de negro y Diego Armando Maradona se despidió de este mundo. En ese instante comenzaba un recorrido oscuro en el que se determinó una muerte evitable, un grupo de médicos acusado de homicidio voluntario, un juicio suspendido y una figura legal sopresiva que protegería a los acusados.