Secciones
SociedadActualidad

Llega el álbum del Mundial 2026: será el más extenso de la historia

Todo lo que tenés que saber del álbum de un mundial único.

Llega el álbum del Mundial 2026: será el más extenso de la historia
Hace 38 Min

La editorial italiana Panini confirmó que el álbum oficial del Mundial 2026 llegará a los kioscos de Argentina en marzo y marcará un récord por su tamaño y cantidad de figuritas. La edición estará adaptada al nuevo formato del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones.

Con un total de 980 espacios para completar y 112 páginas, se convertirá en el álbum más extenso en la historia de la marca. Además, cada sobre incluirá siete figuritas —dos más que en ediciones anteriores— y tendrá un valor estimado de $1.500 por unidad.

Un Mundial más grande, un álbum más extenso

El crecimiento del torneo obligó a ampliar el diseño y la estructura del clásico coleccionable. La competencia 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, sumará 16 equipos más que en Qatar 2022, lo que impacta directamente en la cantidad de páginas y stickers.

Según estimaciones preliminares, completar el álbum demandará una inversión base superior a los $210.000, aunque especialistas en coleccionismo advierten que un usuario promedio podría necesitar entre 400 y 500 sobres para reunir todas las figuritas, debido a la repetición natural del sistema de distribución.

Tecnología y novedades: realidad aumentada y sedes internacionales

Entre las principales innovaciones, el nuevo álbum incorporará tecnología de realidad aumentada, que permitirá interactuar con determinadas figuritas mediante dispositivos móviles.

También incluirá secciones especiales dedicadas a las 16 sedes internacionales, con información ampliada sobre los estadios y ciudades anfitrionas, un atractivo adicional para fanáticos y coleccionistas.

¿Cuánto costará completar el álbum del Mundial 2026?

El costo final dependerá de la estrategia de compra. Si bien la inversión directa puede resultar elevada, expertos recomiendan el intercambio comunitario de figuritas como la forma más eficiente de reducir gastos y evitar compras innecesarias de sobres.

En cada edición mundialista, clubes, plazas y redes sociales se convierten en puntos clave para el trueque, una práctica que permite completar la colección sin multiplicar el presupuesto.

Una tradición que se renueva

El lanzamiento del álbum del Mundial es un clásico previo a cada Copa del Mundo y moviliza a millones de fanáticos en todo el país. Con más selecciones, más páginas y nuevas tecnologías, la edición 2026 promete convertirse en la más ambiciosa de la historia y en uno de los fenómenos comerciales del año.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo
4

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”
5

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

Comentarios