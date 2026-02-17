Llega el álbum del Mundial 2026: será el más extenso de la historia

La editorial italiana Panini confirmó que el álbum oficial del Mundial 2026 llegará a los kioscos de Argentina en marzo y marcará un récord por su tamaño y cantidad de figuritas. La edición estará adaptada al nuevo formato del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones.
Con un total de 980 espacios para completar y 112 páginas, se convertirá en el álbum más extenso en la historia de la marca. Además, cada sobre incluirá siete figuritas —dos más que en ediciones anteriores— y tendrá un valor estimado de $1.500 por unidad.
Un Mundial más grande, un álbum más extenso
El crecimiento del torneo obligó a ampliar el diseño y la estructura del clásico coleccionable. La competencia 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, sumará 16 equipos más que en Qatar 2022, lo que impacta directamente en la cantidad de páginas y stickers.
Según estimaciones preliminares, completar el álbum demandará una inversión base superior a los $210.000, aunque especialistas en coleccionismo advierten que un usuario promedio podría necesitar entre 400 y 500 sobres para reunir todas las figuritas, debido a la repetición natural del sistema de distribución.
Tecnología y novedades: realidad aumentada y sedes internacionales
Entre las principales innovaciones, el nuevo álbum incorporará tecnología de realidad aumentada, que permitirá interactuar con determinadas figuritas mediante dispositivos móviles.
También incluirá secciones especiales dedicadas a las 16 sedes internacionales, con información ampliada sobre los estadios y ciudades anfitrionas, un atractivo adicional para fanáticos y coleccionistas.
¿Cuánto costará completar el álbum del Mundial 2026?
El costo final dependerá de la estrategia de compra. Si bien la inversión directa puede resultar elevada, expertos recomiendan el intercambio comunitario de figuritas como la forma más eficiente de reducir gastos y evitar compras innecesarias de sobres.
En cada edición mundialista, clubes, plazas y redes sociales se convierten en puntos clave para el trueque, una práctica que permite completar la colección sin multiplicar el presupuesto.
Una tradición que se renueva
El lanzamiento del álbum del Mundial es un clásico previo a cada Copa del Mundo y moviliza a millones de fanáticos en todo el país. Con más selecciones, más páginas y nuevas tecnologías, la edición 2026 promete convertirse en la más ambiciosa de la historia y en uno de los fenómenos comerciales del año.