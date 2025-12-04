Secciones
Panini lanzó el álbum del Mundial 2026 y apuesta a la colección más grande de la historia

La editorial presentó el álbum para la próxima Copa del mundo con la colección más grande de su historia, portadas especiales para las tres sedes y una preventa inédita a través de Amazon.

Hace 10 Min

La editorial Panini presentó oficialmente su nuevo álbum de figuritas para la Copa Mundial 2026, una edición que llega con portadas especiales y un diseño concebido para acompañar la primera sede triple del torneo, integrada por México, Estados Unidos y Canadá. El anuncio se produce en un momento clave para el coleccionismo: con la expansión a 48 selecciones, la publicación promete convertirse en el centro de la fiebre mundialista.

“El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados”, destacó la editorial en su presentación. En la misma línea, Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, afirmó: “Genera entusiasmo en todo el mundo y crea momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición. Para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en 2026”.

La portada revelada rinde homenaje a Canadá y Estados Unidos, mientras que Panini confirmó que habrá una versión especial dedicada a México. La edición incorporará la mayor colección de cromos jamás vista, con la inclusión de los 48 equipos, insignias y nuevas secciones orientadas a ampliar la experiencia de los fanáticos.

Como novedad, la empresa habilitó una preventa limitada a través de Amazon, un movimiento inédito para medir la demanda anticipada y ajustar la logística de distribución. Panini explicó que la operación comenzará antes del sorteo final del Mundial, aunque aún no definió la fecha oficial de lanzamiento.

Además del clásico álbum físico, la compañía anunció una línea paralela de cartas intercambiables y productos digitales coleccionables. La estrategia apunta a un ecosistema multiplataforma que combine objetos físicos con activos digitales, facilitando el intercambio entre coleccionistas y ofreciendo nuevas formas de seguimiento durante todo el ciclo mundialista.

