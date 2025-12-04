Panini lanzó el álbum del Mundial 2026 y apuesta a la colección más grande de la historia

“El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados”, destacó la editorial en su presentación. En la misma línea, Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, afirmó: “Genera entusiasmo en todo el mundo y crea momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición. Para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en 2026”.