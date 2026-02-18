Tucumán no alcanzaría el mínimo de horas de clases en primaria

El informe resalta que en la Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de días y horas efectivas de clase, aunque sí hay estudios y denuncias que evidencian una brecha entre la planificación y el tiempo escolar real.“Son días planificados, es decir, no son los días que después efectivamente los chicos están en la escuela. Hay una brecha entre lo planificado y lo que finalmente ocurre, por paros docentes, ausentismo estudiantil, ausentismo docente o cuestiones edilicias y climáticas”, explicó a LG PLAY, Pablo Mainer, referente de la organización.