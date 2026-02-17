Caso “Cupón PBI”: solicitan a la Argentina información de activos para avanzar en la ejecución del fallo

En 2013 el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Con la nueva metodología, el crecimiento informado quedó por debajo del 3,22% necesario para activar los pagos, mientras que con la base anterior de 1993 el aumento habría sido del 4,9%. De ese modo, el Gobierno evitó entonces un desembolso superior a U$S 3.600 millones en intereses.