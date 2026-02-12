Revisarán el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Tras una serie de planteos judiciales que llegaron hasta la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a intervenir en la causa Seguros, el expediente en el que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la contratación de pólizas para organismos estatales durante su gobierno. La Sala IV, a cargo del trámite, deberá ahora analizar los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña y los planteos de nulidad impulsados por las defensas, en un caso que podría derivar en juicio oral.