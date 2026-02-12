Secciones
Revisarán el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Interviene Casación.

Hace 2 Hs

Tras una serie de planteos judiciales que llegaron hasta la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a intervenir en la causa Seguros, el expediente en el que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la contratación de pólizas para organismos estatales durante su gobierno. La Sala IV, a cargo del trámite, deberá ahora analizar los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña y los planteos de nulidad impulsados por las defensas, en un caso que podría derivar en juicio oral.

La investigación se centra en el Decreto 823/2021, firmado por el entonces presidente Fernández, que estableció que las entidades del sector público nacional debían contratar sus seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A. Según la hipótesis fiscal, ese esquema fue aprovechado para direccionar intermediaciones hacia determinados productores de seguros -brokers- que cobraron comisiones millonarias.

La instrucción cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien subrogó el Juzgado Federal N° 11, despacho donde tramita el expediente. El fiscal federal Carlos Rívolo está encargado de la acusación en una causa que analiza la posible existencia de un esquema de direccionamiento irregular de contratos públicos. El 10 de julio de 2025, Casanello procesó a Alberto Fernández como supuesto autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y dispuso un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283,68.

