Supuestos narcotraficantes: once muertos en ataques de Estados Unidos

Ya son 140 los fallecidos por disparos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico.

18 Febrero 2026

WASHINGTON, Estados Unidos.- Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de 11 personas, informaron las fuerzas armadas estadounidenses. El comandante Francis Donovan, al frente de la Fuerza de Tarea “Lanza del Sur”, dirige los operativos en la región.

Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de “cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe” informó el Comando Sur en X.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

El anuncio incluye videos de los ataques contra las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron bombardeadas, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad.

Imágenes difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos muestran que, en al menos dos de los operativos, las embarcaciones se encontraban detenidas al momento del ataque, mientras que una tercera navegaba a alta velocidad. En los videos se observa movimiento de personas en el interior de los botes minutos antes de ser impactados.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos “narcoterroristas” que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Ejecuciones extrajudiciales

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno recuerda las operaciones durante décadas contra supuestos yihadistas en países como Yemen, Somalia o Siria, en los que los objetivos eran atacados sin que tampoco representaran una amenaza inminente.

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

La pieza central de la flotilla, el portaaviones USS Gerald R. Ford, fue enviado la semana pasada a Medio Oriente junto con varios destructores que lo acompañan, como parte de la amenaza de intervención militar contra Irán.

