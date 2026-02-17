Se activó la polémica en el Cosquín Rock: ¿Six Sex acusó a Gustavo Cordera de incomodarla?

Francisca Cuello se abrió un camino en la música argentina surgiendo desde el under en los últimos años con una propuesta poco ortodoxa. Su combinación de electrónica, pop y reggaetón con una estética sexualizada le valieron la popularidad de la que hoy goza. Más de una de sus presentaciones generaron debates entre el público en el último tiempo, sumándose a la lista de artistas que entienden su rol de comunicadores de forma disruptiva, y que defienden los mensajes que incomodan y hacen ruido.