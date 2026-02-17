Secciones
Se activó la polémica en el Cosquín Rock: ¿Six Sex acusó a Gustavo Cordera de incomodarla?

La artista cerró la segunda jornada del Cosquín Rock con una presentación fiel a su estilo provocador, pero dejando en claro su malestar.

La cantante Six Sex originó una polémica que rápidamente cayó sobre Gustavo Cordera. La cantante Six Sex originó una polémica que rápidamente cayó sobre Gustavo Cordera. Foto: 0223
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

En el escenario del festival Cosquín Rock este 15 de febrero desfilaron nombres tales como Airbag, Divididos, Fito Paez, Morat, Trueno, Gustavo Cordera y Six Sex. Esta última fue la protagonista de una escena que se volvió viral en redes. La cantante y performer subió al escenario con un top y pantalón negros, expresando que llevaba pantalón porque no estaba a gusto con sus compañeros.

Francisca Cuello se abrió un camino en la música argentina surgiendo desde el under en los últimos años con una propuesta poco ortodoxa. Su combinación de electrónica, pop y reggaetón con una estética sexualizada le valieron la popularidad de la que hoy goza. Más de una de sus presentaciones generaron debates entre el público en el último tiempo, sumándose a la lista de artistas que entienden su rol de comunicadores de forma disruptiva, y que defienden los mensajes que incomodan y hacen ruido.

Al son de “que se saque todo”, la artista respondió desde el escenario durante su presentación en el Cosquín Rock. “Con ustedes me siento cómoda, pero no compartiendo line-up con ciertos hombres”, soltó. La mojada de oreja fue inmediatamente interpretada como una alusión a Cordera, quien había tocado minutos antes. Es que el cantante ya tuvo declaraciones polémicas discutidas por los sectores feministas hace algunos meses.

El pasado de Cordera en el que se apoyó Six Sex

El ex Bersuit Vergarabat estuvo bajo reflectores muchas veces, y no solo por su labor musical, sino también por declaraciones como la que ofreció en 2016 en una charla con estudiantes de periodismo, cuando afirmó que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente.”

Desde entonces, el autor de “Mi caramelo” fue cuestionado por su amistad y defensa de colegas como Cristian Aldana y José Miguel del Popolo, ambos denunciados por abuso sexual. En todas las oportunidades, las declaraciones de Cordera alcanzaron tal repercusión que numerosas personalidades las repudiaron públicamente, incluyendo a instituciones tales como la Conadu Histórica.

Repercusiones de la “incomodidad” de Six Sex en el Cosquín Rock

El video de Six Sex se difundió rápidamente y diversas cuentas lo publicaron y repostearon en X (ex Twitter) dando lugar a un debate de usuarios, tanto a favor como en contra de Cuello. Los defensores de Cordera, por su parte, cuestionaron la participación de Six Sex en un festival de rock por su procedencia más cercano al electro-pop.

Además, usuarios de las redes sociales adujeron que el line-up era público y que la cantante sabía con anticipación con quiénes iba a compartir escenario. Esto le valió una acusación en la que se aseguró que a Six Sex realmente solo le interesaba el dinero y no la causa feminista. En cambio, quienes defendieron a la artista, siguieron sosteniendo con indignación que a ciertas figuras del arte no se les debería permitir tanta exposición pública, en referencia a Cordera.

Temas CórdobaCosquínCosquín Rock
