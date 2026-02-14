Secciones
SociedadActualidad

Tafí del Valle se vuelve viral de la mano de una cicloviajera venezolana y su perrita

Inspirada en un trend viral de Brasil, la influencer lo recreó en los cerros de nuestra provincia, entre mate, drones y vistas que deslumbran.

Tafí del Valle se vuelve viral de la mano de una cicloviajera venezolana y su perrita
Hace 2 Hs

La influencer venezolana @viajeraperruna sorprendió a sus seguidores al recrear un trend viral inspirado en las favelas brasileñas, pero trasladándolo a los cerros de Tafí del Valle

En su video más reciente, la creadora de contenido aparece recibiendo un mate, disfrutando del patio de una casa y mostrando desde el aire el imponente paisaje mediante tomas de dron, resaltando la belleza natural de la villa veraniega.

Reconocida por su estilo de vida como cicloviajera, @viajeraperruna documenta sus recorridos por Sudamérica acompañada de su perrita “Lizzy”, combinando aventuras, cultura local y momentos cotidianos. 

Esta vez, eligió los cerros tucumanos como escenario para adaptar una de las tendencias más populares en redes sociales, logrando un contenido que fusiona lo viral con la tranquilidad y majestuosidad de un destino que ya atrae a turistas de todo el país.

Temas Tafí del ValleEl PaísDía de los EnamoradosAmérica del Sur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El temporal provocó un derrumbe en el barrio Calpini de Tafí Viejo y hay viviendas en riesgo

El temporal provocó un derrumbe en el barrio Calpini de Tafí Viejo y hay viviendas en riesgo

Lo más popular
Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
1

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
2

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
4

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
5

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?
6

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Más Noticias
Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Tafí Viejo celebra el Año Nuevo Chino

Tafí Viejo celebra el Año Nuevo Chino

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Comentarios