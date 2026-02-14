Tafí del Valle se vuelve viral de la mano de una cicloviajera venezolana y su perrita

La influencer venezolana @viajeraperruna sorprendió a sus seguidores al recrear un trend viral inspirado en las favelas brasileñas, pero trasladándolo a los cerros de Tafí del Valle.
En su video más reciente, la creadora de contenido aparece recibiendo un mate, disfrutando del patio de una casa y mostrando desde el aire el imponente paisaje mediante tomas de dron, resaltando la belleza natural de la villa veraniega.
Reconocida por su estilo de vida como cicloviajera, @viajeraperruna documenta sus recorridos por Sudamérica acompañada de su perrita “Lizzy”, combinando aventuras, cultura local y momentos cotidianos.
Esta vez, eligió los cerros tucumanos como escenario para adaptar una de las tendencias más populares en redes sociales, logrando un contenido que fusiona lo viral con la tranquilidad y majestuosidad de un destino que ya atrae a turistas de todo el país.