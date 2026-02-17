Un mapa 3D revela la falla geológica que podría provocar un sismo de magnitud 7 tras 250 años de inactividad: ¿dónde se encuentra?

Simulaciones de un futuro impacto sísmico

Los especialistas diseñaron decenas de escenarios digitales para prever el comportamiento del terreno ante una falla masiva. Sobre el riesgo inminente explicaron: “Demostramos que es probable que los dos segmentos, la falla de Kumburgaz y la falla de las Islas Príncipe, que no se rompieron en los últimos 250 años se pueden romper juntas. Además, las complejidades geométricas y el bajo déficit de deslizamiento podrían ser insuficientes para detener la propagación de la ruptura hacia el oeste, hacia el Marmara Occidental. Las simulaciones indicaron que un futuro terremoto podría alcanzar una magnitud superior a 7. Ese nivel resulta suficiente para provocar daños graves en zonas densamente pobladas”. Este evento catastrófico afectaría gravemente infraestructuras civiles esenciales en regiones con alta densidad demográfica.