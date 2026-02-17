Con las tucumanas Candela Delgado y Azul Medina, Las Yaguaretés fueron campeonas en Nairobi

Para Tucumán, la consagración tiene un sabor especial. Delgado y Medina fueron parte activa de un equipo que mostró carácter en cada presentación y que terminó celebrando en lo más alto del podio. El aporte de las jugadoras del NOA vuelve a posicionar a la provincia como semillero clave del rugby argentino, ahora también en su rama femenina.