Con las tucumanas Candela Delgado y Azul Medina, Las Yaguaretés fueron campeonas en Nairobi
El seleccionado argentino femenino de rugby seven se consagró en la etapa del circuito disputada en Kenia. Las jugadoras tucumanas Candela Delgado y Azul Medina celebraron el título bajo la conducción de Nahuel García y Facundo Salas.
Las Yaguaretés tocaron el cielo en África. El seleccionado argentino femenino de rugby se consagró campeón de la etapa del circuito de Seven disputada en Nairobi, Kenia, y lo hizo con fuerte presencia tucumana: Candela Delgado y Azul Medina formaron parte del plantel que levantó el trofeo y confirmó el crecimiento sostenido del equipo nacional.
Bajo la conducción técnica de Nahuel García y Facundo Salas, el conjunto argentino logró un cambio de rumbo marcado por la intensidad, el compromiso y la consolidación de una identidad competitiva. El título en suelo africano no sólo representa un logro deportivo, sino también la consolidación de un proceso que viene dando pasos firmes en el circuito internacional.
Para Tucumán, la consagración tiene un sabor especial. Delgado y Medina fueron parte activa de un equipo que mostró carácter en cada presentación y que terminó celebrando en lo más alto del podio. El aporte de las jugadoras del NOA vuelve a posicionar a la provincia como semillero clave del rugby argentino, ahora también en su rama femenina.
Mientras el deporte nacional ofrecía otros focos (como la consagración de Gustavo Fernández en el Abierto de Australia o la crisis futbolística que atraviesa River), el logro de Las Yaguaretés se destacó por su impacto colectivo y federal.
En Nairobi, Argentina no sólo ganó un torneo. Ratificó un proyecto. Y para Candela Delgado y Azul Medina, la medalla dorada significa mucho más que un título: es la confirmación de que el rugby tucumano también pisa fuerte en la escena internacional femenina.