Recopa Sudamericana: la figura de Flamengo que vale casi lo mismo que todo el plantel de Lanús

El dato es elocuente. Lucas Paquetá, repatriado por Flamengo en enero de 2026, tuvo un costo de 41,25 millones de euros, la transferencia más cara en la historia del fútbol brasileño. El valor estimado del plantel completo de Lanús ronda los 44 millones. La comparación no pasó inadvertida. El propio presidente “granate”, Nicolás Russo, lo sintetizó con crudeza: “Solo Paquetá vale lo mismo que nosotros”.