Lanús eliminó a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro

El encuentro tuvo la tensión lógica de una semifinal. En el primer tiempo, Lanús había encontrado la ventaja a través de Moreno, pero el tanto fue anulado por una posición adelantada milimétrica detectada por el VAR. Minutos después, el conjunto chileno también sufrió la revisión tecnológica: un gol de Felipe Salomoni fue invalidado por offside en el inicio de la jugada.