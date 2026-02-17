Secciones
DeportesFútbol

Manchester United prepara una oferta por Alexis Mac Allister y podría romper un tabú histórico en Inglaterra

El club de Old Trafford busca reemplazar a Casemiro y tiene en la mira al mediocampista argentino del Liverpool, cuya cláusula ronda los 85 millones de euros. De concretarse, sería el primer traspaso directo entre ambos gigantes desde 1964.

¿CAMBIA LIVERPOOL POR MANCHESTER? Según trascendió, Mac Allister está cerca de sumarse a los Diablos rojos tras la salida de ¿CAMBIA LIVERPOOL POR MANCHESTER? Según trascendió, Mac Allister está cerca de sumarse a los "Diablos rojos" tras la salida de Foto tomada de Tyc
Hace 2 Hs

El mediocampista Alexis Mac Allister, actual figura y portador de la camiseta número "10" en el Liverpool, se ha convertido en el centro de atención del fútbol europeo ante el interés concreto del Manchester United. Según reportes de la prensa inglesa, el club de Old Trafford estaría preparando una "sorprendente oferta" para concretar su incorporación a mitad de año, una vez finalizado el Mundial 2026.

La inminente salida de Casemiro obligará a los "Diablos rojos" a buscar un reemplazo de jerarquía en el círculo central, viendo en el ex-Boca las condiciones ideales de talento y manejo de balón. Para reducir los costos de la operación, el Manchester United contempla incluir a futbolistas como Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte o Mason Mount en la negociación.

Mac Allister tiene contrato con los "Reds" hasta mediados de 2028 y su cláusula de rescisión ronda los 85 millones de euros. Además, el jugador también ha recibido sondeos por parte del Real Madrid.

A pesar de ser una pieza clave, el volante de 27 años atraviesa una temporada marcada por la irregularidad de su equipo, que marcha en la sexta posición de la Premier League, a 15 puntos del líder Arsenal. En lo que va de la campaña, el argentino ha disputado 28 partidos como titular de 37 posibles, registrando tres goles y cuatro asistencias."

De concretarse, el movimiento rompería un tabú histórico en el fútbol inglés. Lo primero que se cortaría es la sequía de transferencias: no se produce un traspaso directo de un jugador entre Liverpool y Manchester United desde hace más de seis décadas, siendo Phil Chisnall el último en 1964.

En 2007, Gabriel Heinze intentó realizar este mismo camino, pero la transferencia fue bloqueada debido a una cláusula "anti-Liverpool" impuesta por el United.

Temas Manchester United Football ClubLiga PremierManchesterArgentinaAlexis Mac AllisterLiverpool Football Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
3

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Comentarios