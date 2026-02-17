Manchester United prepara una oferta por Alexis Mac Allister y podría romper un tabú histórico en Inglaterra
El club de Old Trafford busca reemplazar a Casemiro y tiene en la mira al mediocampista argentino del Liverpool, cuya cláusula ronda los 85 millones de euros. De concretarse, sería el primer traspaso directo entre ambos gigantes desde 1964.
El mediocampista Alexis Mac Allister, actual figura y portador de la camiseta número "10" en el Liverpool, se ha convertido en el centro de atención del fútbol europeo ante el interés concreto del Manchester United. Según reportes de la prensa inglesa, el club de Old Trafford estaría preparando una "sorprendente oferta" para concretar su incorporación a mitad de año, una vez finalizado el Mundial 2026.
La inminente salida de Casemiro obligará a los "Diablos rojos" a buscar un reemplazo de jerarquía en el círculo central, viendo en el ex-Boca las condiciones ideales de talento y manejo de balón. Para reducir los costos de la operación, el Manchester United contempla incluir a futbolistas como Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte o Mason Mount en la negociación.
Mac Allister tiene contrato con los "Reds" hasta mediados de 2028 y su cláusula de rescisión ronda los 85 millones de euros. Además, el jugador también ha recibido sondeos por parte del Real Madrid.
A pesar de ser una pieza clave, el volante de 27 años atraviesa una temporada marcada por la irregularidad de su equipo, que marcha en la sexta posición de la Premier League, a 15 puntos del líder Arsenal. En lo que va de la campaña, el argentino ha disputado 28 partidos como titular de 37 posibles, registrando tres goles y cuatro asistencias."
De concretarse, el movimiento rompería un tabú histórico en el fútbol inglés. Lo primero que se cortaría es la sequía de transferencias: no se produce un traspaso directo de un jugador entre Liverpool y Manchester United desde hace más de seis décadas, siendo Phil Chisnall el último en 1964.
En 2007, Gabriel Heinze intentó realizar este mismo camino, pero la transferencia fue bloqueada debido a una cláusula "anti-Liverpool" impuesta por el United.