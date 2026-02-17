Manchester United prepara una oferta por Alexis Mac Allister y podría romper un tabú histórico en Inglaterra

El mediocampista Alexis Mac Allister, actual figura y portador de la camiseta número "10" en el Liverpool, se ha convertido en el centro de atención del fútbol europeo ante el interés concreto del Manchester United. Según reportes de la prensa inglesa, el club de Old Trafford estaría preparando una "sorprendente oferta" para concretar su incorporación a mitad de año, una vez finalizado el Mundial 2026.