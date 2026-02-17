Secciones
SociedadActualidad

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity? La sorprendente decisión del jurado

En el marco de una nueva gala de eliminación, este desafío presentó una definición tan emotiva como inesperada.

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity? La sorprendente decisión del jurado MasterChef
Hace 3 Hs

La torre de profiteroles, un clásico temido en los certámenes de cocina por su complejidad técnica, fue el eje central de una noche de sorpresas en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe. En el marco de una nueva gala de eliminación, este desafío presentó una definición tan emotiva como inesperada.

¡Se le escapó! Laura Ubfal filtró por error quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

¡Se le escapó! Laura Ubfal filtró por error quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

Pese a la dificultad de una receta que exige precisión en la masa, el relleno y el manejo del caramelo, los seis participantes en riesgo de eliminación demostraron un nivel inesperado. Esta situación puso en aprietos al jurado a la hora de evaluar los platos finales.

Qué participantes estuvieron en la gala de eliminación

Emilia Attias, Evangelina Anderson, Claudio “Turco” Husaín, Ian Lucas, Marixa Balli y Leandro “Chino” Leunis formaron parte de esta gala decisiva. La exigente preparación de la torre de profiteroles puso a prueba las habilidades técnicas de todos los concursantes. Tras la devolución del jurado sobre el complicado proceso, Ian Lucas y Claudio “Turco” Husaín quedaron en el mano a mano final.

La tensión se sintió en el estudio durante la evaluación definitiva de sus platos. Finalmente, los jueces decidieron que los dos concursantes avancen de ronda por su desempeño. De esta manera, el programa concluyó sin ninguna eliminación en esta instancia tan particular.

Los eliminados, hasta ahora, de MasterChef

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez.

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En oficinas y entre números: la sorprendente carrera que estudió Germán Martitegui antes de llegar a la cocina

En oficinas y entre números: la sorprendente carrera que estudió Germán Martitegui antes de llegar a la cocina

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
3

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Comentarios