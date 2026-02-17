¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity? La sorprendente decisión del jurado

La torre de profiteroles, un clásico temido en los certámenes de cocina por su complejidad técnica, fue el eje central de una noche de sorpresas en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe. En el marco de una nueva gala de eliminación, este desafío presentó una definición tan emotiva como inesperada.
Pese a la dificultad de una receta que exige precisión en la masa, el relleno y el manejo del caramelo, los seis participantes en riesgo de eliminación demostraron un nivel inesperado. Esta situación puso en aprietos al jurado a la hora de evaluar los platos finales.
Qué participantes estuvieron en la gala de eliminación
Emilia Attias, Evangelina Anderson, Claudio “Turco” Husaín, Ian Lucas, Marixa Balli y Leandro “Chino” Leunis formaron parte de esta gala decisiva. La exigente preparación de la torre de profiteroles puso a prueba las habilidades técnicas de todos los concursantes. Tras la devolución del jurado sobre el complicado proceso, Ian Lucas y Claudio “Turco” Husaín quedaron en el mano a mano final.
La tensión se sintió en el estudio durante la evaluación definitiva de sus platos. Finalmente, los jueces decidieron que los dos concursantes avancen de ronda por su desempeño. De esta manera, el programa concluyó sin ninguna eliminación en esta instancia tan particular.
Los eliminados, hasta ahora, de MasterChef
Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez.
¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?
Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.