¡Se le escapó! Laura Ubfal filtró por error quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

El silencio en el estudio fue sepulcral. Al darse cuenta del spoiler, la periodista intentó dar marcha atrás entre risas nerviosas: "¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe". Para colmo, sumó un dato que confirmó las sospechas sobre la salvación de otro favorito: "Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López".