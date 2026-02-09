¡Se le escapó! Laura Ubfal filtró por error quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity entró en su recta final y la presión no solo afecta a los participantes, sino también a quienes cubren el día a día del certamen. Lo que comenzó como una tensa gala de pastelería terminó en un escándalo nacional luego de que la periodista Laura Ubfal filtrara, sin querer, el nombre del próximo famoso en abandonar las cocinas más famosas del país.
El "robo" que inició la polémica
Todo comenzó en la "Noche de beneficios". Miguel Ángel Rodríguez se encontraba en plena preparación de una compleja torta arcoíris cuando estalló de furia: "Me afanaron la crema", repetía el actor mientras buscaba desesperadamente su bowl de buttercream.
En las redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), los fanáticos no tardaron en señalar a Emilia Attias. Las cámaras mostraron a la actriz llevándose un recipiente por error, lo que desató un pedido masivo de "expulsión" por parte del fandom de la ex Casi Ángeles. Sin embargo, el verdadero golpe llegaría fuera de la pantalla de Telefe.
El error de Laura Ubfal que dejó a todos en shock
Este viernes, durante la transmisión de La Linterna por Bondi Live, el clima era de debate sobre el enojo de Miguel Ángel. Fue allí cuando Laura Ubfal, en un exceso de confianza, soltó la bomba: "Bueno, porque lo eliminaron".
El silencio en el estudio fue sepulcral. Al darse cuenta del spoiler, la periodista intentó dar marcha atrás entre risas nerviosas: "¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe". Para colmo, sumó un dato que confirmó las sospechas sobre la salvación de otro favorito: "Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López".
Camino a la final: ¿Cuándo termina el reality?
A pesar de las filtraciones, la producción de Telefe sigue adelante con el cronograma. Según la propia Ubfal, la gran final de MasterChef Celebrity será el próximo 5 de marzo.
Actualmente, el grupo de famosos que sueñan con el trofeo se reduce, pero figuras como Evangelina Anderson, La Joaqui, Marixa Balli y El Chino Leunis siguen firmes en la competencia. Con el nombre del próximo eliminado ya circulando en redes, el desafío para el canal será mantener el interés del público tras este inesperado traspié informativo.