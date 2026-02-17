Condenan el plan israelí para avanzar sobre Cisjordania

BRUSELAS, Bélgica.- La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios países árabes denunciaron este lunes el cambio israelí en el registro de tierras en Cisjordania ocupada, que podrán ser catalogadas como “propiedad del Estado”, una reforma que sus críticos afirman que está orientada a acelerar la anexión de este territorio palestino.