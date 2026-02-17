Transformación del comercio en Tucumán: “No hay crecimiento sin mano de obra”, dijo el presidente de la FET

El comercio atraviesa una etapa de cambios profundos. La caída del consumo, el avance de las plataformas digitales, en especial las grandes tiendas virtuales asiáticas, y la presión impositiva configuran un escenario desafiante tanto en el microcentro como en el interior de la provincia. En ese contexto, el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, fue categórico: “No hay crecimiento si no hay mantenimiento o crecimiento de la mano de obra”.