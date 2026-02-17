Secciones
Transformación del comercio en Tucumán: “No hay crecimiento sin mano de obra”, dijo el presidente de la FET

Héctor Viñuales analizó el impacto de la caída del consumo, la competencia de las plataformas digitales y la presión fiscal sobre los negocios en la provincia.

Hace 2 Hs

El comercio atraviesa una etapa de cambios profundos. La caída del consumo, el avance de las plataformas digitales, en especial las grandes tiendas virtuales asiáticas, y la presión impositiva configuran un escenario desafiante tanto en el microcentro como en el interior de la provincia. En ese contexto, el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, fue categórico: “No hay crecimiento si no hay mantenimiento o crecimiento de la mano de obra”.

En diálogo con LA GACETA, Viñuales sostuvo que la transformación no se limita a la capital. “Hay una gran transformación en general, no tan solo en el microcentro”, señaló, y explicó que en el seno de la entidad el fenómeno es analizado con representantes de distintas ciudades del interior. 

Frente al nuevo escenario, algunas ciudades comenzaron a ensayar respuestas. Viñuales destacó el trabajo conjunto entre municipios y la Federación para fortalecer los centros comerciales a cielo abierto, con experiencias en Concepción, Monteros, San Miguel de Tucumán y Aguilares.

“La idea es ampliar y consolidar las galerías y semipeatonales como forma de dinamizar la actividad”, explicó. Según el dirigente, el objetivo es sostener la competitividad del comercio tradicional frente al avance del e-commerce internacional, que ofrece precios más bajos pero en condiciones impositivas y laborales muy diferentes.

Competencia desigual y presión fiscal

Viñuales remarcó que el comercio local compite en desventaja frente a mercadería importada con escasa carga tributaria y costos laborales mínimos. “No es una incompetencia del empresario argentino. Hay estructuras impositivas y laborales distintas”.

Como ejemplo, mencionó el caso de la firma Caro Cuore. “La misma prenda fabricada en Argentina se vende más barata en Chile porque allí tiene menos impuestos y menos cargas patronales”.

Para el titular de la entidad empresaria, el problema central no es el consumidor que busca precio, sino cómo sostener el entramado productivo local. “Al comprar más barato puede sobrarle dinero al consumidor, pero si se pierde empleo privado, la pobreza aumenta”, advirtió. 

Según explicó, los cuadros comparativos que analizan desde la Federación muestran una correlación directa entre caída del empleo privado y crecimiento de la pobreza. “Cuando el empleo privado cae, la pobreza crece. El empleo público muchas veces contiene situaciones sociales, pero el crecimiento genuino viene del sector privado”, insistió.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Reforma laboral y expectativas

Consultado sobre los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien expresó sorpresa por la falta de celebraciones empresarias ante la baja de aportes patronales, Viñuales respondió con cautela: “No vamos a salir a festejar porque todavía no es ley”.

El dirigente valoró la media sanción de la reforma laboral y consideró positiva la reducción de cargas para nuevos empleos, especialmente durante el primer año de contratación. “Es una baja muy importante para el empleo nuevo y es una buena noticia para quienes apostamos a la formalidad”, afirmó.

No obstante, aclaró que aún quedan aspectos por resolver, como el tratamiento de las enfermedades inculpables y otros puntos técnicos que deberán definirse antes de la sanción definitiva.

“A partir de que la ley esté sancionada, la Argentina puede empezar a decir que comienza una nueva etapa en la contratación de mano de obra. Pero vuelvo a repetir: no hay crecimiento si no hay crecimiento de la mano de obra”, concluyó.

