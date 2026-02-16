Secciones
La herencia del crack: Mateo Messi sorprendió con un golazo ante la mirada de su padre en Miami

Mientras el capitán de la Selección se recupera de una lesión muscular, el segundo de sus hijos mostró su faceta goleadora en la Academia de Las Garzas y despertó el orgullo del astro, quien ya tiene la mente puesta en la Finalissima ante España.

FESTEJO. Mateo celebra su gol ante la mirada de su padre, que sonríe. FESTEJO. Mateo celebra su gol ante la mirada de su padre, que sonríe.
Hace 1 Hs

Mateo, el hijo del medio de Lionel Messi, protagonizó una acción individual que terminó con un remate ajustado al palo derecho, desatando un festejo eufórico de rodillas junto a sus compañeros de la academia del Inter Miami. A pocos metros, pegado a la línea de cal, el capitán argentino observaba la secuencia con una sonrisa de oreja a oreja, dejando en evidencia el orgullo de ver cómo sus hijos empiezan a trazar su propio camino en el césped. Según las descripciones del propio astro, mientras Thiago se destaca por ser más pensante y organizador y Ciro se muestra como un encarador nato, Mateo ha consolidado un perfil de delantero inteligente que busca constantemente el arco rival, algo que quedó demostrado una vez más este fin de semana.

Sin embargo, el astro no solo fue un espectador de lujo; su gen competitivo lo llevó a protagonizar su propio momento viral cuando, desde un ángulo prácticamente imposible, colocó una pelota con efecto en un pequeño arco cercano al campo de juego. Este destello de magia llega en un contexto de cuidado físico para el rosarino de 38 años, quien actualmente trabaja en la rehabilitación de una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante un amistoso en Ecuador. Esta dolencia obligó a reprogramar compromisos del equipo, aunque los plazos están puestos en el inicio de la defensa del título de la MLS el próximo 21 de febrero ante Los Ángeles FC.

El horizonte de Messi no se agota en el Inter Miami, ya que el calendario internacional marca una cita de máxima relevancia en poco más de un mes. El 27 de marzo, el Estadio Lusail de Catar —el mismo escenario de la gloria mundialista en 2022— será el epicentro de la Finalissima entre Argentina y España. Este duelo frente al campeón de la Eurocopa no solo representa la oportunidad de sumar un nuevo trofeo oficial a las vitrinas de la "Scaloneta", sino que también ofrecerá el esperado cruce generacional entre Messi y el joven Lamine Yamal. Con el Mundial 2026 asomando en el calendario, este compromiso en tierras cataríes servirá como el termómetro definitivo para el líder argentino antes de encarar la gran cita en Norteamérica.

