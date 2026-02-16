La herencia del crack: Mateo Messi sorprendió con un golazo ante la mirada de su padre en Miami

El horizonte de Messi no se agota en el Inter Miami, ya que el calendario internacional marca una cita de máxima relevancia en poco más de un mes. El 27 de marzo, el Estadio Lusail de Catar —el mismo escenario de la gloria mundialista en 2022— será el epicentro de la Finalissima entre Argentina y España. Este duelo frente al campeón de la Eurocopa no solo representa la oportunidad de sumar un nuevo trofeo oficial a las vitrinas de la "Scaloneta", sino que también ofrecerá el esperado cruce generacional entre Messi y el joven Lamine Yamal. Con el Mundial 2026 asomando en el calendario, este compromiso en tierras cataríes servirá como el termómetro definitivo para el líder argentino antes de encarar la gran cita en Norteamérica.