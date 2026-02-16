“Tengo que peregrinar y volver a Catamarca”: la promesa de Walter Arrieta tras el ascenso de Tucumán Central

La referencia no fue casual. Desde un momento complicado del campeonato (cuando el equipo acumuló dos derrotas y un empate) el DT adoptó un ritual que, según él, marcó un punto de inflexión. “Fui a visitar a un amigo que la estaba pasando mal y tenía la Virgen de su madre, que había fallecido. Me dijo: ‘Llevala a los partidos, ella te va a ayudar’. Desde ahí la empecé a sacar en todos los partidos y empezamos a levantar”, relató.