Contra la violencia de género, creó aros que alertan y envían ubicación en segundos

Cómo funciona el aro que quiere salvar vidas

El dispositivo fue bautizado como Alerting Earpiece y parece un aro tradicional, pero dentro esconde un mecanismo sofisticado. Cuando la persona siente que corre un riesgo, basta con presionar un botón escondido para activar la función de alerta. Entonces, el sistema captura fotos del posible agresor con una cámara integrada y envía en tiempo real la ubicación GPS de la usuaria a familiares, amigos o incluso a servicios de emergencia previamente configurados.