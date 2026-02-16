Secciones
Contra la violencia de género, creó aros que alertan y envían ubicación en segundos

Bohlale Mphahlele, una estudiante sudafricana de 16 años, diseñó un aro con GPS, cámara y alerta automática para avisar a contactos y autoridades en situaciones de riesgo.

Una joven sudafricana de 16 años creó un dispositivo inteligente y seguridad personal que se esconde en un aro y puede alertar automáticamente si quien lo lleva está en peligro. El aparato combina una cámara, GPS y un sistema de aviso rápido para enviar señales a contactos de confianza y a servicios de emergencia, con solo presionar un botón oculto.

La inventora es Bohlale Mphahlele, estudiante de la SJ van der Merwe Technical High School en Limpopo, Sudáfrica, quien dio vida a este accesorio tras observar las altas cifras de violencia de género en su país y pensar en una solución accesible y discreta para proteger a mujeres y niñas.

Cómo funciona el aro que quiere salvar vidas

El dispositivo fue bautizado como Alerting Earpiece y parece un aro tradicional, pero dentro esconde un mecanismo sofisticado. Cuando la persona siente que corre un riesgo, basta con presionar un botón escondido para activar la función de alerta. Entonces, el sistema captura fotos del posible agresor con una cámara integrada y envía en tiempo real la ubicación GPS de la usuaria a familiares, amigos o incluso a servicios de emergencia previamente configurados.

Este diseño busca que su uso sea natural y discreto: tocar un aro no llama la atención, algo especialmente útil cuando hay que pedir ayuda sin que quien agrede lo note. Además de la señal de alarma, la evidencia visual del intento de agresión puede ser clave para las investigaciones posteriores.

La inventora presentó su proyecto en la Eskom Expo for Young Scientists, una feria de ciencia para jóvenes talentos, donde ganó una medalla de bronce en la categoría de ingeniería electrónica. Los jueces destacaron la relevancia social y la efectividad del diseño para enfrentar un problema que afecta a miles de personas.

Desde entonces, Mphahlele no se detuvo: fundó una empresa, Mphahlele Alerts (Pty) Ltd, para perfeccionar el prototipo y hacerlo realidad comercial, y busca apoyos, inversión y alianzas para que el dispositivo llegue a quienes más lo necesitan.

Un invento con impacto real

La historia de Bohlale resuena especialmente en contextos como el de Sudáfrica, donde la violencia de género y los crímenes contra mujeres y niñas son una preocupación constante. Según estadísticas locales, decenas de miles de casos violentos se reportan cada año, aunque muchos más quedan fuera de los registros oficiales.

La joven inventora expresó en entrevistas que su objetivo es claro: que la tecnología no sirva solo para comodidad, sino también para proteger a los más vulnerables. Su creación ya la convirtió en ejemplo de cómo una idea surgida en un aula puede transformarse en una herramienta con impacto global.

