Secciones
Seguridad

Una violenta pelea con botellazos en un boliche terminó con dos jóvenes hospitalizadas

Ocurrió en un local bailable ubicado en Francisco de Aguirre al 1.500. Las víctimas sufrieron cortes y politraumatismos y quedaron en observación en el Centro de Salud.

Hace 14 Min

Dos jóvenes resultaron heridas durante una pelea en el interior de un boliche ubicado en la avenida Francisco de Aguirre al 1.500, en la capital. Ambas debieron ser asistidas en el Hospital Centro de Salud durante la madrugada.

Según el parte policial de la Comisaría Seccional 5ª de la Unidad Regional Capital, alrededor de las cinco de la mañana, ingresaron al centro asistencial Sol Josefina Juárez, de 26 años, y Rocío Solange Báez, de 23.

De acuerdo con lo informado por las propias jóvenes, minutos antes, cerca de las 4.30, se encontraban en el interior del local bailable cuando se desató un desorden de gran magnitud entre varios hombres, quienes comenzaron a agredirse a golpes de puño y a arrojar botellas contra otras personas que estaban en el lugar.

Aparentemente de manera accidental, ambas resultaron lesionadas. Juárez presentó una herida cortante en el rostro y el cuello, mientras que Báez sufrió politraumatismos.

Tras el episodio, las jóvenes se trasladaron por sus propios medios hasta el hospital, donde quedaron en observación. Fuentes médicas indicaron que su estado de salud es estable.

La Policía intervino para establecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades por los disturbios ocurridos en el local nocturno.

