Las advertencias del economista más escuchado por Milei sobre el dólar, el déficit fiscal y la credibilidad de los mercados

El tercer foco de preocupación está vinculado a la credibilidad de las políticas económicas y las proyecciones oficiales. De Pablo estimó que la inflación real en 2026 rondará el 24%, muy por encima del 10% previsto en el Presupuesto. “Esos errores te cuestan en credibilidad; lo primero que pasa es que dicen ‘bueno, me estás falsificando el índice’”, señaló, aludiendo a la postergación de la actualización del IPC. Además, advirtió: “Una elevada tasa de inflación ha sido el mecanismo que permite reducir el desequilibrio fiscal primario, pero a costa de la caída de jubilaciones y salarios reales”.