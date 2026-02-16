¿Cómo funcionan los colectivos en Tucumán durante el feriado de Carnaval?

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo se organizarán los Servicios Públicos durante el Feriado de Carnaval en la ciudad, que se extenderá hasta mañana. El esquema contempla guardias en áreas esenciales y modificaciones en la atención administrativa.
En la Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no habrá atención en consultorios externos. No obstante, se mantendrán activas las guardias médicas, de enfermería y odontología durante las 24 horas. Desde el Municipio recordaron que quienes asistan deben presentarse con DNI y barbijo.
En cuanto al transporte, los ómnibus urbanos circularán lunes y martes con frecuencia reducida, similar a la de los días domingo, por lo que se recomienda a los usuarios prever demoras.
Los cementerios municipales atenderán en su horario habitual. El Cementerio del Norte (Juan B. Justo y México), el del Oeste (Asunción 150) y el Cementerio Jardín (Eduardo Wilde al 300) permanecerán abiertos de 8 a 12 y de 15 a 18.
Respecto a la recolección de residuos, hoy no habrá servicio, mientras que mañana la prestación se normalizará. Por su parte, el Mercado Municipal Dorrego, en avenida Roca y Marina Alfaro, permanecerá cerrado hoy y mañana abrirá de 9 a 15.30.
La Dirección de Respuesta Rápida y las demás oficinas administrativas no atenderán de manera presencial durante el Feriado de Carnaval. La actividad se retomará el miércoles 18, de 8 a 18, cuando continuará la entrega gratuita de la tarjeta SUBEM para estudiantes que residen y cursan en la capital.