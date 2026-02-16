Secciones
SociedadActualidad

¿Cómo funcionan los colectivos en Tucumán durante el feriado de Carnaval?

La recolección de residuos se retomará mañana y la Asistencia Pública mantendrá sus guardias activas.

MENOS FRECUENCIA. Los colectivos en la capital circularán con los horarios de los domingos. MENOS FRECUENCIA. Los colectivos en la capital circularán con los horarios de los domingos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 40 Min

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo se organizarán los Servicios Públicos durante el Feriado de Carnaval en la ciudad, que se extenderá hasta mañana. El esquema contempla guardias en áreas esenciales y modificaciones en la atención administrativa.

En la Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no habrá atención en consultorios externos. No obstante, se mantendrán activas las guardias médicas, de enfermería y odontología durante las 24 horas. Desde el Municipio recordaron que quienes asistan deben presentarse con DNI y barbijo.

En cuanto al transporte, los ómnibus urbanos circularán lunes y martes con frecuencia reducida, similar a la de los días domingo, por lo que se recomienda a los usuarios prever demoras.

Los cementerios municipales atenderán en su horario habitual. El Cementerio del Norte (Juan B. Justo y México), el del Oeste (Asunción 150) y el Cementerio Jardín (Eduardo Wilde al 300) permanecerán abiertos de 8 a 12 y de 15 a 18.

Respecto a la recolección de residuos, hoy no habrá servicio, mientras que mañana la prestación se normalizará. Por su parte, el Mercado Municipal Dorrego, en avenida Roca y Marina Alfaro, permanecerá cerrado hoy y mañana abrirá de 9 a 15.30.

La Dirección de Respuesta Rápida y las demás oficinas administrativas no atenderán de manera presencial durante el Feriado de Carnaval. La actividad se retomará el miércoles 18, de 8 a 18, cuando continuará la entrega gratuita de la tarjeta SUBEM para estudiantes que residen y cursan en la capital.

Temas San Miguel de TucumánCarnaval
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse
6

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Más Noticias
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Nuevo DNI: ¿quiénes deben renovarlo a partir del 1 de febrero?

Nuevo DNI: ¿quiénes deben renovarlo a partir del 1 de febrero?

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

¿Un lunes lluvioso en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este lunes de Carnaval

¿Un lunes lluvioso en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este lunes de Carnaval

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

En Tafí del Valle, un emprendedor apuesta por los embutidos de carne de llama: “La gente no olvida”

En Tafí del Valle, un emprendedor apuesta por los embutidos de carne de llama: “La gente no olvida”

Comentarios