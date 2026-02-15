A San Martín le faltaron luces en su estreno en la Primera Nacional

La luz se apagó cuando faltaba un minuto para que se cumplan los 90 de juego y el marcador estaba 0-0. Pero a San Martín de Tucumán le habían faltado luces mucho antes. El debut en la nueva temporada de la Primera Nacional dejó una sensación ambigua: dominio territorial, voluntad protagónica y empuje, pero escasa claridad para transformar ese control en situaciones nítidas. El corte eléctrico terminó de sellar una noche gris en La Ciudadela, aunque el problema fue más profundo que un desperfecto técnico.