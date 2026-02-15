Secciones
Violencia en el clásico platense: agredieron el micro de Estudiantes en la llegada a la cancha de Gimnasia

El vehículo arribó al Bosque con una ventanilla destrozada tras una serie de incidentes en las inmediaciones.

VIOLENCIA. Micro del Pincha con daños tras los incidentes en el ingreso al estadio. VIOLENCIA. Micro del "Pincha" con daños tras los incidentes en el ingreso al estadio.
Hace 1 Hs

El clásico platense volvió a quedar atravesado por un episodio de violencia. Antes de que la pelota empezara a rodar en el Bosque, el micro que trasladaba al plantel de Estudiantes fue atacado con piedras y botellas en las inmediaciones del estadio de Gimnasia. Uno de los impactos destrozó un vidrio lateral. No hubo heridos.

Según el relato del chofer, el viaje desde el predio de City Bell se desarrollaba con normalidad hasta la llegada a la zona de ingreso. “Vinimos todo el camino tranquilos hasta la rotonda. En el portón empezaron a tirar piedras y botellas”, contó en declaraciones a ESPN.

El conductor también cuestionó el operativo de seguridad y remarcó que el ataque se produjo muy cerca del punto donde debía detenerse el vehículo. “Las motos tendrían que venir a la par del micro para evitar esto. Fue a unos 15 metros”, explicó.

Además, describió una situación que pudo haber tenido consecuencias mayores. “Donde pegó la piedra venía sentada una persona que se podría haber lastimado, no sé si era jugador o directivo”, señaló. En la misma secuencia, agregó que debió frenar de manera brusca cuando uno de los agresores se cruzó delante del parabrisas y arrojó una botella. “Si no paraba, lo atropellaba”, expresó.

Tras el arribo, los restos de vidrio quedaron esparcidos dentro del transporte, incluso sobre los asientos delanteros. Hasta el momento no se informó sobre detenidos por el hecho.

Ya en el campo de juego, Gimnasia y Estudiantes empataron 0 a 0 en un partido parejo, que no logró despegarse del clima tenso que marcó la previa.

