Violencia en el clásico platense: agredieron el micro de Estudiantes en la llegada a la cancha de Gimnasia

El clásico platense volvió a quedar atravesado por un episodio de violencia. Antes de que la pelota empezara a rodar en el Bosque, el micro que trasladaba al plantel de Estudiantes fue atacado con piedras y botellas en las inmediaciones del estadio de Gimnasia. Uno de los impactos destrozó un vidrio lateral. No hubo heridos.