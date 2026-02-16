El Bajo padece la burocracia del Municipio capitalino y de la Provincia

Uno de los casos más estudiados en la historia fue cómo la burocracia fue erosionando al poderoso Imperio Romano, que comenzó con la paulatina decadencia del famoso Senado, que pasó de ser un vigoroso consejo de Estado, repleto de ejecutivos civiles y militares, “a convertirse en un ornamental club de ricos”, describe el prestigioso periodista y escritor William Henry Chamberlin. “El pueblo romano ya no estaba dispuesto a luchar por sus libertades constitucionales; se dejó adormecer por el método tradicional. Mientras recibía comida gratuita a expensas del erario público, y elaborados juegos y espectáculos, dejó de preocuparse por los asuntos públicos y con ello desapareció la iniciativa privada”, agrega.