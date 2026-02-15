“Jugué un partidazo”: las emotivas palabras de Francisco Cerúndolo tras ganar el Argentina Open

Francisco Cerúndolo disfrutó el desahogo de ganar por primera vez el Argentina Open y, aun en medio de la emoción, dejó en claro que el objetivo no termina acá.
El número 19 del ranking mundial acababa de superar por 6-4 y 6-2 a Luciano Darderi en el court central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis. Después de dos finales perdidas en este mismo escenario, la tercera oportunidad se transformó en la vencida.
“Estoy feliz, no puedo pedir más nada. Todos estos años entrené mucho y luché mucho para ganar acá. No se me venía dando. Había perdido finales, el objetivo de esta semana era darme una nueva oportunidad de ir por el título. Jugué un partidazo, uno de los mejores en mucho tiempo”, expresó todavía conmovido.
También se tomó un momento para reconocer al rival, con quien mantiene una relación cercana dentro del circuito. “Es un jugador durísimo. Es uno de mis mejores amigos, tengo una relación increíble con él y con todo su equipo. Lo quiero felicitar. Venía con una racha muy buena en polvo de ladrillo. Siempre hemos tenido buenas batallas, esta vez fue para mí y estoy feliz”, contó.
El porteño remarcó el peso que cargaba antes de salir a la cancha. Venía de caer en las definiciones de 2021 y 2025 y no quería repetir la historia. “En una final hay mucho en juego, los dos queríamos ganar. Yo venía de perder dos y no quería que pasara otra vez. Son partidos aparte y estoy contento con mi desempeño”, explicó.
A la hora de analizar cómo encaró el encuentro, habló de convicción desde el primer punto. “Pensaba en llegar a la final, disfrutarla y ser mejor que el rival. Es uno de esos días que se dan pocas veces. Hay que jugarse todo y no guardarse nada. Hoy hice mi juego y salió bien”, afirmó.
La celebración, sin embargo, tendrá límites. El calendario aprieta y la gira continúa en Brasil. “No puedo festejar mucho. Quiero ir al ATP de Río de Janeiro, estoy jugando un gran tenis. No me quiero conformar con esto, quiero ir por más. Será algo tranquilo hoy. Cuando termine la gira y tenga unos días libres antes de Indian Wells, habrá tiempo para algo más grande”, confesó.
El título en Buenos Aires representa el cuarto trofeo ATP de su carrera, después de Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Pero por tratarse de su casa y por las cuentas pendientes de años anteriores, este ocupa un lugar especial. Esta vez, la oportunidad no se escapó y Cerúndolo pudo abrazarse a la copa que tanto había buscado.