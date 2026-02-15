“Jugué un partidazo”: las emotivas palabras de Francisco Cerúndolo tras ganar el Argentina Open

También se tomó un momento para reconocer al rival, con quien mantiene una relación cercana dentro del circuito. “Es un jugador durísimo. Es uno de mis mejores amigos, tengo una relación increíble con él y con todo su equipo. Lo quiero felicitar. Venía con una racha muy buena en polvo de ladrillo. Siempre hemos tenido buenas batallas, esta vez fue para mí y estoy feliz”, contó.