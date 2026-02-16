Secciones
Cartas de lectores: La verdad de la milanesa
16 Febrero 2026

Burócratas al servicio de la mentira, dicen que en nuestro país, para no ser pobre una familia necesita 1.360.000 pesos. Es imposible sostener a una familia en condiciones dignas con ese dinero. Es imposible sostener a una familia con menos de $ 3.000.000; si le agregamos alquiler de una vivienda y expensas,luz, gas y algún servicio más, tampoco alcanza. Ahora entiendo por qué el Presidente dice que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Tiene información equivocada. Hasta ahora Argentina ha tenido leyes contra la gente, se incumple con la ley de fortalecimiento de la educación universitaria. Se desconocen los derechos de los jubilados y se hambrea a millones de ellos. Ahora también quieren hacer una ley que entregue a las empresas mineras el agua potable. Pero nadie va hacer un estudio sobre la contaminación del río San Juan por ejemplo. El país no está siendo cuidado y mucho menos su gente. Ese mínimo para no ser pobre es un engaño, como el pisar los salarios con un máximo mensual del 1% de aumento. Pisar los salarios es también pisar las industrias. Si no hay demanda no hay ventas y las empresas cierran. No sé qué dice la teoría austríaca, pero Argentina se hunde. El kirchnerismo no pudo hacerlo mejor.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

