Salta: hallan un artefacto explosivo sísmico en una zona rural

A las 19:30 del domingo, los integrantes del Escuadrón 52 fueron notificados por la Fiscalía Federal Descentralizada sobre el hallazgo de un artefacto explosivo sísmico, que fue encontrado por la Policía de Villa Güemes, en una zona rural de la ciudad de Tartagal, Salta.
Inmediatamente, los efectivos de la Sección Núcleo depediente de la Unidad se aproximaron hacia el lugar donde fue visto el explosivo y procedieron a asegurar el lugar durante la noche y el transcurso de la madrugada de hoy.
Esta mañana, arribó en la zona un experto en desactivación de explosivos de una empresa (Oficial de Enlace Comunitario), quien activó el protocolo de seguridad, para el inicio de los trabajos de desactivación del artefacto Booster.
