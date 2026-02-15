Secciones
Instituto Privado San Judas Tadeo: sólida formación profesional y compromiso humano
En el Instituto Privado San Judas Tadeo queremos acompañarte en tu futuro profesional. Te invitamos a comenzar con nosotros el ciclo lectivo 2026, que inicia el 18 de marzo, con una propuesta académica renovada y orientada a los desafíos del mundo actual. Este año, sumamos a nuestra oferta dos nuevas tecnicaturas, de tres años de duración y con validez nacional: Psicomotricidad y Emergencias Extrahospitalarias, pensadas para formarte en áreas de creciente demanda vinculadas al cuidado de la salud, la educación y la intervención en situaciones críticas.

Psicomotricidad

Si te interesa comprender el desarrollo integral de las personas y acompañar su crecimiento desde una mirada humana y profesional, esta carrera puede ser para vos. La psicomotricidad vincula el movimiento corporal con las emociones y el aprendizaje, entendiendo que el cuerpo cumple un rol central en el desarrollo de cada persona.

Te formamos para observar, diagnosticar y acompañar a niños, jóvenes y adultos mediante la mediación corporal, utilizando el juego, la postura y el gesto como herramientas de intervención terapéutica y educativa. Como egresado, podrás desempeñarte en integración escolar y estimulación temprana, hospitales y centros de rehabilitación, así como en espacios socio-comunitarios enfocados en la prevención y la inclusión.

Nuestra propuesta académica te ofrece una sólida formación en anatomía y neurociencias con psicología del desarrollo. Como competencia central, el egresado desarrolla una “escucha corporal” especializada, que le permite interpretar el síntoma físico como una expresión de la historia personal de cada sujeto.

E. Extrahospitalarias

Si sentís vocación de servicio y querés actuar en la primera línea del cuidado de la salud donde la acción y el conocimiento salvan vidas, esta tecnicatura te ofrece la preparación necesaria para intervenir en situaciones críticas. Te formamos para actuar en el lugar del evento, estabilizar pacientes y gestionar emergencias con responsabilidad y eficacia, incluso en contextos de alta presión. Es una vocación para mentes ágiles y corazones valientes.

La carrera no solo enseña primeros auxilios avanzados, también brinda una preparación integral en gestión de catástrofes, soporte vital y logística sanitaria, junto con prácticas intensivas y simulacros de alta fidelidad que te permitirán adquirir experiencia real. Como profesional, podrás trabajar en servicios de emergencia públicos y privados, unidades de terapia intensiva móvil, protección civil, rescate, cobertura en eventos masivos y centros de coordinación logística.

Si te identificas con estas características, esta carrera es para vos: capacidad de mantener la calma en situaciones de estrés, interés por la medicina práctica y la tecnología sanitaria, gran sentido de la empatía y trabajo bajo presión, y eseo de un trabajo que nunca es igual al día anterior.

Inscripciones abiertas

Estas nuevas tecnicaturas están dirigidas a jóvenes con compromiso, responsabilidad y vocación por el cuidado de las personas. El inicio del cursado será el 18 de marzo de 2026.

Si querés más información o iniciar tu inscripción, podés escribirnos a inscripciones@institutosanjudastadeo.com, enviarnos un mensaje por WhatsApp al 381 6714071, acercarte a avenida Alem 635 o visitar www.ipsanjudastadeo.edu.ar.

