Instituto Privado San Judas Tadeo: sólida formación profesional y compromiso humano

En el Instituto Privado San Judas Tadeo queremos acompañarte en tu futuro profesional. Te invitamos a comenzar con nosotros el ciclo lectivo 2026, que inicia el 18 de marzo, con una propuesta académica renovada y orientada a los desafíos del mundo actual. Este año, sumamos a nuestra oferta dos nuevas tecnicaturas, de tres años de duración y con validez nacional: Psicomotricidad y Emergencias Extrahospitalarias, pensadas para formarte en áreas de creciente demanda vinculadas al cuidado de la salud, la educación y la intervención en situaciones críticas.