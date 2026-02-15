Secciones
SociedadActualidad

Yerba Buena: abrieron las inscripciones 2026 para el Instituto Municipal de Idiomas

Ofrece formación en inglés, italiano, francés y portugués, destinada a alumnos desde los 9 años y sin límite de edad.

YERBA BUENA. Los interesados podrán formarse en inglés, italiano, francés y portugués. YERBA BUENA. Los interesados podrán formarse en inglés, italiano, francés y portugués.
Hace 3 Hs

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Yerba Buena informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026 del Instituto Municipal de Idiomas. Los interesados podrán inscribirse de manera presencial a partir del jueves 19 de febrero.

El inicio de clases será el martes 3 de marzo a las 19.30. El Instituto ofrece formación en inglés, italiano, francés y portugués, destinada a alumnos desde los 9 años y sin límite de edad.

Las actividades se desarrollan en la Escuela Municipal Petrona Jiménez Campero de Adami, los martes y jueves de 18.30 a 21.30. Para consultas e inscripciones, los interesados podrán acercarse los martes y jueves de 18.30 a 21.30 al nivel secundario de la institución, en avenida Perón 2.600. Las fechas para la inscripción son: jueves 19 de febrero, martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero, en el mismo horario.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Yerba Buena: así quedó el cronograma de los servicios municipales durante el fin de semana largo

Yerba Buena: así quedó el cronograma de los servicios municipales durante el fin de semana largo

Lo más popular
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
1

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
2

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
3

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
4

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

5

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
6

Día de las Legumbres, según la FAO

Más Noticias
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Día de las Legumbres, según la FAO

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Comentarios