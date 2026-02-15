Yerba Buena: abrieron las inscripciones 2026 para el Instituto Municipal de Idiomas

Las actividades se desarrollan en la Escuela Municipal Petrona Jiménez Campero de Adami, los martes y jueves de 18.30 a 21.30. Para consultas e inscripciones, los interesados podrán acercarse los martes y jueves de 18.30 a 21.30 al nivel secundario de la institución, en avenida Perón 2.600. Las fechas para la inscripción son: jueves 19 de febrero, martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero, en el mismo horario.