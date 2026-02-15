Yerba Buena: abrieron las inscripciones 2026 para el Instituto Municipal de Idiomas

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Yerba Buena informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026 del Instituto Municipal de Idiomas. Los interesados podrán inscribirse de manera presencial a partir del jueves 19 de febrero.
El inicio de clases será el martes 3 de marzo a las 19.30. El Instituto ofrece formación en inglés, italiano, francés y portugués, destinada a alumnos desde los 9 años y sin límite de edad.
Las actividades se desarrollan en la Escuela Municipal Petrona Jiménez Campero de Adami, los martes y jueves de 18.30 a 21.30. Para consultas e inscripciones, los interesados podrán acercarse los martes y jueves de 18.30 a 21.30 al nivel secundario de la institución, en avenida Perón 2.600. Las fechas para la inscripción son: jueves 19 de febrero, martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero, en el mismo horario.