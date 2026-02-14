Juegos de Invierno: se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica tras los primeros tres días de competencia

Hito histórico para la región

En lo estrictamente deportivo, la jornada quedó marcada por una hazaña sin precedentes: Lucas Pinheiro Braathen se colgó la medalla de oro en el eslalon gigante de esquí alpino. Se trata de la primera presea dorada en la historia de los Juegos de Invierno para Brasil y para toda Latinoamérica, rompiendo una sequía histórica para el continente en los deportes de nieve.