Juegos de Invierno: se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica tras los primeros tres días de competencia
La organización del evento entregó apenas 10 mil unidades, una cifra ínfima comparada con ediciones anteriores. El desabastecimiento coincide con un fuerte aumento de servicios de acompañantes en las ciudades sede.
La logística sanitaria en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina quedó bajo la lupa. En apenas 72 horas, los 10.000 preservativos distribuidos originalmente en las villas olímpicas se agotaron por completo. La cifra palidece frente a los antecedentes recientes: en París 2024, la organización había repartido 300.000 unidades (un promedio de dos por atleta por día).
Ante las quejas de los deportistas, los organizadores locales trabajan a contrarreloj para conseguir un nuevo lote. Cabe destacar que los envoltorios cuentan con el sello institucional de la Región de Lombardía como parte de una campaña de prevención de salud pública.
Impacto fuera de la Villa Olímpica
El fenómeno no se limita al círculo de los atletas. Según reportes de medios italianos como La Stampa, la actividad en el mercado de servicios sexuales ha registrado un pico en las sedes de la competencia:
Milán: aumentó un 23% la oferta de acompañantes.
Cortina d’Ampezzo: creció un 12%.
Expertos aclaran que este auge está vinculado principalmente a la llegada de delegaciones, periodistas y patrocinadores, más que a los propios competidores.
Hito histórico para la región
En lo estrictamente deportivo, la jornada quedó marcada por una hazaña sin precedentes: Lucas Pinheiro Braathen se colgó la medalla de oro en el eslalon gigante de esquí alpino. Se trata de la primera presea dorada en la historia de los Juegos de Invierno para Brasil y para toda Latinoamérica, rompiendo una sequía histórica para el continente en los deportes de nieve.