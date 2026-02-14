Secciones
Alarma por “estanflación”: el duro diagnóstico de Cachanosky sobre el rumbo económico en 2026

A pesar de los intentos oficiales por mostrar una estabilización, analistas y consultoras coinciden en un escenario de estancamiento más inflación.

Hace 1 Hs

El inicio del 2026 trajo consigo una combinación de señales contradictorias que encendieron las alarmas en el mercado. Mientras el Gobierno intenta consolidar su programa, el economista Roberto Cachanosky lanzó una severa advertencia: la Argentina atraviesa un proceso de “estancamiento con inflación”, una tesis que empieza a encontrar eco en los últimos informes de las principales consultoras de la City.

A través de un análisis publicado en sus redes, Cachanosky destacó que la inflación retomó una senda ascendente desde junio pasado, pasando del 1,5% a rozar el 3% en enero. “Casi se duplicó la tasa en seis meses”, remarcó.

Sin embargo, lo más preocupante para el economista es la falta de reacción de la economía real. Al citar datos del EMAE y de ARCA (ex AFIP), subrayó que la economía está "totalmente plana".

Dijo que entre finales de 2023 y fines de 2025, el sector privado formal perdió 196.000 puestos de trabajo y que en menos de un año, cerraron 15.000 compañías. “No estamos en una recuperación; estamos en un proceso de aumento inflacionario con estancamiento”, sentenció.

Salarios y deuda familiar

Un informe de la consultora C-P advirtió que la política salarial se encuentra en un "paréntesis". Aunque las paritarias se aceleran para recuperar lo perdido, la inflación mensual impide que el salario real repunte, consolidando el estancamiento del consumo.

Esta erosión del poder adquisitivo tiene un correlato directo en el sistema financiero: según el Banco Central, la mora en los préstamos a las familias saltó al 8,8%, el nivel más alto desde 2010. Este dato reveló que las familias no solo consumen menos, sino que han comenzado a tener serias dificultades para cumplir con sus deudas.

