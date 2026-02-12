Secciones
En Tucumán, la inflación impactó más en el precio de los celulares

El índice económico reportó una variación del 2,8% en la Provincia. Además de en telefonía, hubo subas en alimentos y bebidas sin alcohol.

Hace 4 Hs

El Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) registró en enero una suba del 2,8% con respecto a diciembre y alcanzó el 31,2% de inflación interanual, según informó la Dirección de Estadística de la Provincia (DEP). El mayor aumento mensual se dio en el rubro Comunicaciones y le siguió un incremento en Alimentos y bebidas no alcohólicas.

El dato mensual de la provincia se ubicó en línea con la región y el país. En el mismo período, el IPC del NOA marcó 2,8% y el nacional 2,9%. “Es un resultado esperado porque la tendencia ya venía marcando un valor alrededor de esto”, dijo Pedro Rollán, a cargo de la DEP.

Las variaciones de precios en enero fueron del 4,6% en Comunicación; del 3,7% para Alimentos y bebidas no alcohólicas; y del 3,2% en Restaurantes y hoteles. Sobre el primer ítem, el director señaló que lo que más aumentó fue “el precio de los aparatos de telefonía celular (5,6%). En segundo lugar, la tarifa del servicio de telefonía (3,04%), y al final la conexión de internet (1,15%)”.

Con respecto a los alimentos, los mayores incrementos se reportaron en la carne. Rollán detalló que, según un relevamiento en distintas carnicerías de la provincia, el corte de lomo aumentó un 5,64%, la carnaza un 5% y la nalga un 4,24%. Así también subió la bebida a base de cola y el pan, aunque en menor medida.

En contraste, Prendas de vestir y calzado mostró una leve baja del 0,2%, mientras que Transporte se mantuvo prácticamente sin variaciones (-0,1%) tras el fuerte incremento que había registrado en diciembre.

Más allá de no ser el rubro con mayor variación porcentual, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más incidió en el nivel general, explicando 1,84 puntos porcentuales del 2,8% total. También tuvo incidencia, aunque en menor medida, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,28 puntos.

Rollán aclaró que la canasta básica que se utiliza para hacer los cálculos económicos en Tucumán es diferente a la que se aplica a nivel nacional. “A nivel nacional se basan de la encuesta de gasto de hogar de 2004-2005, mientras que nosotros utilizamos la de 2012-2013. Estos cambios en la canasta provocan un cambio en la ponderación, porque se supone que a través del tiempo, el gusto y las tecnologías hacen que los consumos de las viviendas y de las familias cambien sustancialmente”, manifestó.

Asimismo, el director comentó que se está trabajando en el cálculo de la canasta 2017-2018 para aplicarla en el futuro.

En cuanto a la diferencia entre bienes y servicios, los bienes aumentaron un 3% en el mes, mientras que los servicios lo hicieron un 2,1%.

“Los que tienen alto consumo fundamentalmente son los servicios, y el que lidera en cuanto a importancia es el alquiler y las tarifas de luz, teléfono y agua”, explicó Rollán.

Sobre lo esperado para el IPC de febrero (que se publica en marzo), el director auguró un porcentaje cercano al 3%.

En la comparación interanual, el nivel general del IPCT acumuló 31,2%. El rubro que más aumentó en los últimos doce meses fue Educación, con una suba del 81,3%, seguido por Restaurantes y hoteles (41%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (38,9%). En el mismo período, los servicios acumularon un incremento del 35,1%, por encima de los bienes (29,9%).

En tanto, la inflación interanual del NOA fue del 31,8% y la nacional del 32,4%, por lo que Tucumán se ubicó levemente por debajo del promedio país. Con el 2,8% registrado en enero, la provincia inició 2026 con una dinámica de precios similar a la del cierre de 2025, cuando diciembre había marcado una suba del 2,9%.

Con respecto a la situación laboral en Tucumán, Rollán informó que la tasa de desocupación creció un 6,2% en el tercer trimestre de 2025, mientras que la tasa de informalidad es del 51,5%. “Con esto se puede analizar algo interesante: y es que teniendo en cuenta la reforma laboral que se quiere impulsar a nivel nacional, obtenemos que hay un 50% de ciudadanos -por los que trabajan en la informalidad- a los cuales no les cubre el derecho que sale en la ley, porque son informales”, planteó.

Además, el encargado de la Dirección de Estadística informó que en la provincia los índices de informalidad suelen estar ubicados entre un 47 y un 50% de la población. “La cantidad de personas bajo la línea de la pobreza, al segundo semestre de 2024, también es un dato importante, porque estábamos en un 41%. Ahora tenemos que ver los últimos números para saber si ese nivel de pobreza bajó o aumentó”, señaló.

TucumánInflación
