Inoxidable: Cristiano Ronaldo volvió de su huelga con un gol y ya apunta a los 1000
El astro portugués puso fin a su conflicto con la liga saudí y necesitó apenas un puñado de minutos para demostrar su vigencia. Tras su tanto ante Al Fateh, el "Bicho" quedó a solo 38 gritos de una cifra que parecía inalcanzable para el fútbol moderno.
Ni los 41 años recién cumplidos ni dos semanas de tensiones políticas con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita parecen ser obstáculos suficientes para detener la marcha de Cristiano Ronaldo. En su regreso oficial al Al Nassr tras una mediática "huelga" personal, el delantero portugués fue el gran protagonista de la victoria por 2-0 ante Al Fateh, abriendo el marcador y reactivando la cuenta regresiva más electrizante del deporte mundial.
El encuentro, correspondiente a la fecha 22 de la Saudi Pro League, fue el escenario ideal para que Ronaldo despejara cualquier duda sobre su estado de forma. Apenas transcurridos 17 minutos, el capitán inició una jugada que derivó en un centro preciso de Sadio Mané; con su habitual olfato, Cristiano apareció en el corazón del área para empujar el balón y desatar su característico festejo. El "Siuuu" retumbó en el Maydan Tamweel Al Oula, confirmando que el idilio entre el luso y las redes sigue más vivo que nunca en este inicio de 2026.
El trasfondo de una protesta con sello propio
La reaparición de Ronaldo tuvo un condimento extra-deportivo que mantuvo en vilo al fútbol árabe durante los últimos quince días. La ausencia del portugués en compromisos previos no respondió a una lesión, sino a una postura voluntaria de protesta contra la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF). El descontento de CR7 radicaba en la falta de refuerzos de jerarquía para su equipo en comparación con sus rivales directos, sumado a ciertas irregularidades en los pagos al personal del club.
Tras un duro comunicado de la liga saudí, que recordó que ningún jugador está por encima de las instituciones, las tensiones se calmaron. Según informaron fuentes cercanas al club, la regularización de los salarios de los empleados de Al Nassr y la promesa de una mayor ambición en el mercado de pases fueron las llaves que destrabaron el conflicto. Ronaldo volvió a los entrenamientos en Riad y, apenas cuatro días después, tradujo su compromiso en el gol que abrió el camino del triunfo.
La obsesión de los cuatro dígitos
Con este nuevo grito, Cristiano Ronaldo alcanzó la estratosférica cifra de 962 goles en 1.309 partidos oficiales. La estadística lo sitúa ahora a solo 38 anotaciones de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar los 1.000 goles en el ámbito profesional. En la eterna comparativa con Lionel Messi, el portugués estiró su ventaja a 66 festejos, ya que el argentino registra actualmente 896 goles en 1.137 presentaciones.
En el plano colectivo, la victoria le permite a Al Nassr seguirle los pasos de cerca al invicto Al Hilal. Con 52 unidades, el equipo de Ronaldo se ubica a un solo punto de la cima, manteniendo la esperanza de pelear el título local hasta el final. El próximo desafío para el "Bicho" será este miércoles por la Champions League Two, donde buscará sellar la clasificación a cuartos de final ante Arkadag de Turkmenistán, con el objetivo de seguir acortando la brecha hacia la histórica barrera de los mil goles.