Inoxidable: Cristiano Ronaldo volvió de su huelga con un gol y ya apunta a los 1000

El encuentro, correspondiente a la fecha 22 de la Saudi Pro League, fue el escenario ideal para que Ronaldo despejara cualquier duda sobre su estado de forma. Apenas transcurridos 17 minutos, el capitán inició una jugada que derivó en un centro preciso de Sadio Mané; con su habitual olfato, Cristiano apareció en el corazón del área para empujar el balón y desatar su característico festejo. El "Siuuu" retumbó en el Maydan Tamweel Al Oula, confirmando que el idilio entre el luso y las redes sigue más vivo que nunca en este inicio de 2026.