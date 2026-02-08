Secciones
DeportesFútbol

Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

Desde temprano con la Serie A hasta la noche con el fútbol argentino.

PIEZA CLAVE. Liverpool, con Alexis Mac Allister como figura. PIEZA CLAVE. Liverpool, con Alexis Mac Allister como figura.
Hace 2 Hs

La agenda deportiva del domingo 8 de febrero de 2026 tendrá partidos importantes en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y Europa, en donde se destaca el choque entre Liverpool y Manchester City en la Premier League.

Liga Profesional de Fútbol (LPF)

17.00 Platense - Independiente | ESPN Premium

17.00 Sarmiento - Atlético Tucumán | TNT Sports

19.15 Huracán - San Lorenzo | ESPN Premium

22.15 Gimnasia de Mendoza - Instituto | ESPN Premium

22.15 Vélez - Boca | Disney+ Premium

Premier League de Inglaterra

11.00 Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | ESPN Argentina

13.30 Liverpool - Manchester City | ESPN Argentina

LaLiga de España

10.00 Deportivo Alavés - Getafe | ESPN 2 - Disney+ Premium

12.15 Athletic Club - Levante | ESPN 2 - Disney+ Premium

14.30 Atlético Madrid - Real Betis | ESPN 2 - Disney+ Premium

17.00 Valencia - Real Madrid | DSports Argentina - DGO

Serie A de Italia

08.30 Bologna - Parma | Disney+ Premium

11.00 Lecce - Udinese | ESPN 3 - Disney+ Premium

14.00 Sassuolo - Inter | ESPN 3 - Disney+ Premium

16.45 Juventus - Lazio | ESPN 3 - Disney+ Premium

Bundesliga de Alemania

11.30 Köln - RB Leipzig | ESPN 3 - Disney+ Premium

13.30 Bayern Munich - Hoffenheim | Disney+ Premium

Ligue 1 de Francia

11.00 Nice - Monaco | Disney+ Premium

13.15 Le Havre - Strasbourg | Disney+ Premium

13.15 Angers SCO - Toulouse | Disney+ Premium

13.15 Auxerre - Paris | Disney+ Premium

16.45 PSG - Olympique Marseille | ESPN - Disney+ Premium

Eredivisie de Países Bajos

08.15 Utrecht - Feyenoord | ESPN Argentina - Disney+ Premium

10.30 AZ - Ajax | Disney+ Premium

10.30 Go Ahead Eagles - Telstar | ESPN

12.45 Groningen - PSV | Disney+ Premium

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre
2

De tortuga a liebre

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
3

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
4

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
5

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

De tortuga a liebre

Nervios, bocadillos y lo más parecido a hacer capilla para un examen: cómo es hacerle una entrevista a “Tini”

Nervios, bocadillos y lo más parecido a hacer capilla para un examen: cómo es hacerle una entrevista a “Tini”

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Comentarios