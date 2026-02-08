Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

La agenda deportiva del domingo 8 de febrero de 2026 tendrá partidos importantes en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y Europa, en donde se destaca el choque entre Liverpool y Manchester City en la Premier League.
Liga Profesional de Fútbol (LPF)
17.00 Platense - Independiente | ESPN Premium
17.00 Sarmiento - Atlético Tucumán | TNT Sports
19.15 Huracán - San Lorenzo | ESPN Premium
22.15 Gimnasia de Mendoza - Instituto | ESPN Premium
22.15 Vélez - Boca | Disney+ Premium
Premier League de Inglaterra
11.00 Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | ESPN Argentina
13.30 Liverpool - Manchester City | ESPN Argentina
LaLiga de España
10.00 Deportivo Alavés - Getafe | ESPN 2 - Disney+ Premium
12.15 Athletic Club - Levante | ESPN 2 - Disney+ Premium
14.30 Atlético Madrid - Real Betis | ESPN 2 - Disney+ Premium
17.00 Valencia - Real Madrid | DSports Argentina - DGO
Serie A de Italia
08.30 Bologna - Parma | Disney+ Premium
11.00 Lecce - Udinese | ESPN 3 - Disney+ Premium
14.00 Sassuolo - Inter | ESPN 3 - Disney+ Premium
16.45 Juventus - Lazio | ESPN 3 - Disney+ Premium
Bundesliga de Alemania
11.30 Köln - RB Leipzig | ESPN 3 - Disney+ Premium
13.30 Bayern Munich - Hoffenheim | Disney+ Premium
Ligue 1 de Francia
11.00 Nice - Monaco | Disney+ Premium
13.15 Le Havre - Strasbourg | Disney+ Premium
13.15 Angers SCO - Toulouse | Disney+ Premium
13.15 Auxerre - Paris | Disney+ Premium
16.45 PSG - Olympique Marseille | ESPN - Disney+ Premium
Eredivisie de Países Bajos
08.15 Utrecht - Feyenoord | ESPN Argentina - Disney+ Premium
10.30 AZ - Ajax | Disney+ Premium
10.30 Go Ahead Eagles - Telstar | ESPN
12.45 Groningen - PSV | Disney+ Premium