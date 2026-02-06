Escándalo en Arabia: la organización de la Liga Saudí fue tajante sobre la huelga de Cristiano Ronaldo

El malestar del futbolista radica en su percepción de un trato desigual por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF). Según el entorno del jugador, Ronaldo sostiene que las políticas económicas de la liga han beneficiado desproporcionadamente a sus rivales, citando como ejemplo la reciente llegada de Karim Benzema al Al Hilal. Esta situación habría motivado su negativa a participar en compromisos clave, incluido el trascendental duelo de esta tarde frente al Al Ittihad. Pese a no presentar lesiones ni problemas con el cuerpo técnico de Jorge Jesús, el portugués ha optado por la inacción como medida de presión para exigir cambios en la gestión de contrataciones.