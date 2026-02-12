River enfrenta a Argentinos por la Liga Profesional: hora, TV y previa del partido

Argentinos, por su parte, intentará hacerse fuerte como local. El conjunto conducido por Nicolás Diez mostró solidez en casa en lo que va del torneo y apuesta a sostener ese rendimiento para sumar puntos valiosos ante un rival de jerarquía. Además, el historial reciente no le resulta del todo favorable: en los últimos cinco cruces, el “Bicho” consiguió una sola victoria —1-0 en mayo de 2024—, mientras que River ganó tres encuentros y empataron uno.