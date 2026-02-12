Secciones
River enfrenta a Argentinos por la Liga Profesional: hora, TV y previa del partido

El “Millonario” busca levantar tras el último traspié y el equipo de La Paternal quiere sostener su buen rendimiento en casa.

Hace 42 Min

River Plate visitará esta noche a Argentinos Juniors con la necesidad de reaccionar y volver a sumar, en el encuentro que abrirá la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga Profesional. El partido se jugará desde las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión en vivo de TNT Sports. 

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega golpeado tras la dura derrota sufrida en el Monumental frente a Tigre, un resultado que encendió señales de alerta y que obliga al “Millonario” a recuperar rápidamente su confianza para no perder terreno en la tabla. Con una base de nombres experimentados y variantes ofensivas, River buscará imponer condiciones en un escenario históricamente complejo.

Argentinos, por su parte, intentará hacerse fuerte como local. El conjunto conducido por Nicolás Diez mostró solidez en casa en lo que va del torneo y apuesta a sostener ese rendimiento para sumar puntos valiosos ante un rival de jerarquía. Además, el historial reciente no le resulta del todo favorable: en los últimos cinco cruces, el “Bicho” consiguió una sola victoria —1-0 en mayo de 2024—, mientras que River ganó tres encuentros y empataron uno.

En ese contexto, el duelo aparece como una prueba temprana para ambos. River necesita una respuesta futbolística y anímica tras el traspié de la fecha pasada, mientras que Argentinos buscará consolidar su fortaleza en La Paternal y escalar posiciones en la Zona B. Con objetivos inmediatos y urgencias compartidas, la noche promete intensidad desde el inicio. 

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo 

Temas Marcelo GallardoTorneo Apertura 2026
