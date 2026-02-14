En dos años Argentina perdió 21.938 empleadores por el cierre de empresas

El cierre neto de empresas no muestra señales de desaceleración. En noviembre de 2025, Argentina registró una pérdida de 892 empresas, lo que se traduce en un total de 9.722 empleadores. Las cifras reflejan un escenario desfavorable para el sector productivo.
Según Clarín, los datos más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojaron que desde noviembre de 2023 hasta la fecha se registró una caída de 21.938 empleadores, es decir, empresas y organismos que contratan trabajadores. Y disminuyó a 290.602 el total de empleados.
En ese marco, dos años atrás la caída en el cierre de empresas ascendía a 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores, mientras que en diciembre del 2024 hubo una desaceleración y el número llegó a 499.682. En 2025 esas cifras descendieron nuevamente a 490.419 y 9.566.571, respectivamente.
El panorama no es homogéneo en todos los sectores, según el informe de la Secretaría de Trabajo. La industria se mantuvo estable en cuanto a la tasa de cierres, que osciló alrededor del 2,2% anual. Sin embargo, la tasa de aperturas en la industria se desplomó, al descender del 3,9% inicial a un 1,7% en 2024, lo que demuestra una caída de 2,1 puntos porcentuales y un freno en la creación de nuevas empresas.
En el comercio, la variación neta pasó de un 2,4% (2003 - 2008) a un 0,2% en 2024. Esta disminución no se vincula a un incremento de cierres, sino a la la caída en la creación de nuevas empresas que fue de 2,2 puntos.
El sector de la construcción es uno de los más golpeados. Si bien la tasa de cierres se mantuvo constante en torno al 5,5% (2003 - 2008), la tasa de aperturas en 2024 fue menos de la mitad, pasando de un 8,8% a un 4,2%. Esto da cuenta de un desplome en la natalidad empresarial que contribuye a la contracción del sector.
Un informe de la Secretaría de Trabajo pone de manifiesto que una proporción importante de las empresas que ingresan al mercado no logran sobrevivir más allá de los primeros años. En los últimos cuatro trimestres, el 34% de las empresas que cerraron tenían menos de tres años de antigüedad, según informa Clarín.
El informe concluye que la cantidad de cierres depende del nivel de aperturas previas y que, cuando la economía atraviesa un período contractivo que frena la creación de empresas, eso deriva, en el corto plazo, en una disminución inercial de los cierres futuros.