En dos años Argentina perdió 21.938 empleadores por el cierre de empresas

El panorama no es homogéneo en todos los sectores, según el informe de la Secretaría de Trabajo. La industria se mantuvo estable en cuanto a la tasa de cierres, que osciló alrededor del 2,2% anual. Sin embargo, la tasa de aperturas en la industria se desplomó, al descender del 3,9% inicial a un 1,7% en 2024, lo que demuestra una caída de 2,1 puntos porcentuales y un freno en la creación de nuevas empresas.