ARCA denunció a empresas ligadas a Pablo Toviggino por retener aportes millonarios

En el caso de Start.Ar S.A., el organismo denunció falta de pago por los períodos de septiembre de 2024 y de marzo a agosto de 2025, con una deuda acumulada de $255.570.196,70. La firma declaró como actividad principal la venta minorista de electrodomésticos y productos electrónicos. Intermaco SRL, en tanto, fue denunciada por incumplimientos correspondientes a julio y agosto del año pasado, por $27.603.798,95, y se dedica a la comercialización mayorista de equipos y programas informáticos.