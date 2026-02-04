Martes negro para las acciones de empresas argentinas

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés ayer en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 32%, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. El clima de negocios se vio impactado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Gobierno no tiene intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, sumado a declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de venta de activos estatales para cancelar pasivos.
Los papeles de Bioceres Crop caen a un mínimo histórico de U$S 1,14, mientras continúan afectados por el impacto que generó en el mercado la pérdida de control de activos de ProFarm Group en Estados Unidos.
En los últimos días, un grupo de acreedores de Bioceres SA avanzó con la ejecución judicial de subsidiarias vinculadas a la unidad tecnológica, luego de un fallo adverso de la Corte de Nueva York que, si bien fue apelado, habilitó restricciones sobre activos dados en garantía y elevó la incertidumbre financiera y societaria del grupo.
En el segmento de renta fija, los bonos Bonares mostraron bajas generalizadas, empujando el índice de riesgo país hasta los 506 puntos básicos.
Los ADR argentinos anotan caídas generalizadas y pierden hasta 4,6% de la mano de Edenor. En ese contexto de derrumbe, Globant se desploma 12,3%, mientras que Vista lo hace 6,7%.
En el plano local, el índice S&P Merval no logró sostener el envión inicial y cerró con una caída del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%) lideraron las pérdidas en el panel porteño, en lo que los analistas interpretan como una toma de ganancias tras el rally de enero.
En el mercado petrolero, los papeles de Vista se ven impactados por la noticia de la eventual salida de Abu Dhabi Investment Council, uno de sus grupos accionistas más importantes y que ingresó en 2019 con U$S 55 millones adicionales para controlar el 16,47% del capital social y el 10,03% de los títulos opcionales en circulación.
Según trascendió, el fondo inversor vendería, vía Goldman Sachs, un bloque de más de 10 millones de acciones, con un precio de colocación de entre U$S 56,30 y U$S 60,23.
El monto de los papeles alcanza los U$S 625 millones, por lo que la operación implica un descuento de hasta 6,5%.
Entre los bonos, el panorama bajista, y los Bonares caen en totalidad a excepción, mientras que los bonos Globales anotan retrocesos marginales de hasta 0,2% liderados por el Global 2046. A contramano, el Global 2035 sube 0,1%. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 506 puntos básicos.
La voz ministerial
Caputo señaló que el Gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, en concordancia con la postura del oficialismo, de emitir deuda bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29).
El titular del Palacio de Hacienda confirmó que el Tesoro afrontó obligaciones de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que vencieron con el inicio de este mes. La Argentina enfrentó el primer vencimiento del año con el FMI por unos U$S 880 millones, frente a un total anual de unos U$S 4.700 millones.
“El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEG. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos”, indicó Caputo en la red social “X”. “Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEG. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, explicó.
Por su parte, el presidente de la Nación dijo que buscará mantener una “escasez de bonos soberanos”, y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado. En este escenario, en la plaza local el S&P Merval revirtió su apertura alcista y opera en terreno rojo, al ceder 1,3% en pesos a los 3.067.662,77 puntos.
En tanto, su contraparte en dólares pierde 1,2% a 2.052,98 puntos. Los monitores registran mayoría de bajas entre las que destacan las de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%).
Otro factor que golpea al mercado es la situación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con el cambio de conducción, y por la postergación del nuevo índice de inflación. A esto suma la persistencia de la dinámica inflacionaria, debido a que según el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de la consultora Eco Go, la inflación de enero alcanzó el 2,4%. Esta resiliencia de los precios minoristas “anticipa que el sesgo de la política monetaria continuará siendo contractivo, manteniendo las tasas de interés en niveles elevados”.
Inflación: la nueva medición se aplicará desde el segundo semestre del año
El Gobierno nacional planea aplicar el nuevo mecanismo para medir la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a partir del segundo semestre de este año.
El Poder Ejecutivo asegura que mantendrá al menos unos meses la metodología actual y fija como condición que se “consolide la baja de la inflación” y que “se recomponga la demanda de dinero” para poner en marcha el nuevo procedimiento, tal como lo expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el cambio de la conducción del organismo con la salida de Marco Lavagna y su reemplazo por Pedro Lines.
Contrapunto: la situación de las textiles y una polémica frase
El ministro de Economía Luis Caputo habló sobre la situación de la industria textil y defendió la política económica del Gobierno de Javier Milei. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo”, afirmó. Explicó que, durante años, quienes tenían la posibilidad de salir del país preferían comprar ropa en el exterior por la conveniencia de los precios. “Los que tenían posibilidad de viajar o algo, adquirían prendas afuera”, recordó. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), respondió a las críticas y dijo que siente desilusión y tristeza por las palabras del ministro. “Ni un solo impuesto han logrado desarmar”, indicó.