Martes negro para las acciones de empresas argentinas

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés ayer en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 32%, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. El clima de negocios se vio impactado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Gobierno no tiene intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, sumado a declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de venta de activos estatales para cancelar pasivos.