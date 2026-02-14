Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre fue un mes lluvioso, con acumulados que en algunos casos superaron ampliamente lo esperado y con mayor cobertura espacial que en los meses previos, tal como lo muestra la figura.
La zona norte del área de análisis registró algunos de los mayores acumulados del mes, con rangos altos y sectores con valores muy elevados; como ejemplo destacado, en la zona central del departamento Cruz Alta se observaron acumulados superiores a 340 milímetros.
La zona sur también presentó excesos importantes en distintos sectores, lo que confirma un mes de recarga generalizada. A modo de ejemplo, en el área de Graneros se registraron más de 180 milímetros y, en Rumi Punco, 311 milímetros; en ambos casos, los acumulados superaron el doble del valor normal.
Pasando a enero de 2026, puede verse que el mes continuó siendo muy lluvioso en varias zonas, con eventos intensos concentrados principalmente hacia el sur de la provincia. El pedemonte sur mostró los máximos más sobresalientes del período, con registros mensuales excepcionalmente altos; como caso extremo, Alpachiri registró un acumulado cercano a 600 milímetros.
La llanura sur mantuvo acumulados elevados y regionalmente consistentes, mientras que la llanura norte también presentó excesos, incluyendo sectores del este con valores muy altos.
En el pedemonte norte, enero se ubicó entre condiciones normales y levemente por encima del promedio de referencia.
En resumen y teniendo en cuenta las precipitaciones de los meses analizados puede decirse que el período septiembre–enero estuvo dominado por la irregularidad y los eventos intensos. Septiembre mostró una distribución espacial muy fragmentada; octubre aportó una señal más homogénea; noviembre interrumpió la continuidad con focos secos marcados, especialmente al sur; y diciembre–enero revirtieron el escenario con un patrón de lluvias abundantes y episodios de gran magnitud.
En términos espaciales, se observó una tendencia a que los acumulados de precipitación del período analizado se concentraran en mayor medida hacia el sur de la provincia, aunque también se registraron excedentes relevantes en sectores de la llanura norte, especialmente hacia el este.