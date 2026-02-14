Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

En resumen y teniendo en cuenta las precipitaciones de los meses analizados puede decirse que el período septiembre–enero estuvo dominado por la irregularidad y los eventos intensos. Septiembre mostró una distribución espacial muy fragmentada; octubre aportó una señal más homogénea; noviembre interrumpió la continuidad con focos secos marcados, especialmente al sur; y diciembre–enero revirtieron el escenario con un patrón de lluvias abundantes y episodios de gran magnitud.