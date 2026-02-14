Secciones
EconomíaRural

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Durante el último mes de 2025 se dio una recarga generalizada de lluvias

ALPACHIRI. Enero registró 600 milímetros de precipitación acumulada. ALPACHIRI. Enero registró 600 milímetros de precipitación acumulada.
Hace 5 Hs

Diciembre fue un mes lluvioso, con acumulados que en algunos casos superaron ampliamente lo esperado y con mayor cobertura espacial que en los meses previos, tal como lo muestra la figura.

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

La zona norte del área de análisis registró algunos de los mayores acumulados del mes, con rangos altos y sectores con valores muy elevados; como ejemplo destacado, en la zona central del departamento Cruz Alta se observaron acumulados superiores a 340 milímetros.

La zona sur también presentó excesos importantes en distintos sectores, lo que confirma un mes de recarga generalizada. A modo de ejemplo, en el área de Graneros se registraron más de 180 milímetros y, en Rumi Punco, 311 milímetros; en ambos casos, los acumulados superaron el doble del valor normal.

Pasando a enero de 2026, puede verse que el mes continuó siendo muy lluvioso en varias zonas, con eventos intensos concentrados principalmente hacia el sur de la provincia. El pedemonte sur mostró los máximos más sobresalientes del período, con registros mensuales excepcionalmente altos; como caso extremo, Alpachiri registró un acumulado cercano a 600 milímetros.

La llanura sur mantuvo acumulados elevados y regionalmente consistentes, mientras que la llanura norte también presentó excesos, incluyendo sectores del este con valores muy altos.

En el pedemonte norte, enero se ubicó entre condiciones normales y levemente por encima del promedio de referencia.

En resumen y teniendo en cuenta las precipitaciones de los meses analizados puede decirse que el período septiembre–enero estuvo dominado por la irregularidad y los eventos intensos. Septiembre mostró una distribución espacial muy fragmentada; octubre aportó una señal más homogénea; noviembre interrumpió la continuidad con focos secos marcados, especialmente al sur; y diciembre–enero revirtieron el escenario con un patrón de lluvias abundantes y episodios de gran magnitud.

En términos espaciales, se observó una tendencia a que los acumulados de precipitación del período analizado se concentraran en mayor medida hacia el sur de la provincia, aunque también se registraron excedentes relevantes en sectores de la llanura norte, especialmente hacia el este.

Temas Cruz Alta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se registró un récord de warrants, en dólares y en pesos

Se registró un récord de warrants, en dólares y en pesos

Creció el consumo y la producción de carne porcina

Creció el consumo y la producción de carne porcina

Ganadería: el cupo anual de carne bovina argentina a EEUU será de 100.000 toneladas

Ganadería: el cupo anual de carne bovina argentina a EEUU será de 100.000 toneladas

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Lo más popular
Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
1

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
2

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
3

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

4

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
5

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro
6

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Más Noticias
Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Comentarios