Se registró un récord de warrants, en dólares y en pesos

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, durante el año pasado se emitieron warrants por U$S 2.079 millones y por $ 178.653 millones, alcanzando un récord en ambas monedas que superó los registros de 2024 en el 93% y en el 64%, respectivamente.