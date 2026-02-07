Se registró un récord de warrants, en dólares y en pesos

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, durante el año pasado se emitieron warrants por U$S 2.079 millones y por $ 178.653 millones, alcanzando un récord en ambas monedas que superó los registros de 2024 en el 93% y en el 64%, respectivamente.
El warrant es un título de crédito negociable que representa una garantía real sobre mercaderías o productos depositados en almacenes generales de depósitos autorizados. Este título permite que lo depositado sirva como respaldo para obtener financiamiento o para garantizar obligaciones.
Se trata de un instrumento que puede ser utilizado por una amplia diversidad de productos, lo que evidencia la versatilidad de la herramienta. Los emitidos hasta la fecha abarcan casos como trigo, maíz, soja, girasol -tanto granos como aceites y harinas-, azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, leche en polvo, cáscara deshidratada, yerba mate, envases, distintas frutas, legumbres, entre otros, distribuidos en 18 provincias.
La operatoria está regida por la Ley N° 9.643, que fue modificada por el DNU Nº 70/2023 y el Decreto Reglamentario Nº 640/2024, que permitieron flexibilizar la herramienta e incorporar nuevos productos. Además, se autorizó expresamente el uso del warrant y el certificado de depósito en formato electrónico, mediante la plataforma que provee la Secretaría y/o mediante plataformas privadas, entre otros beneficios.